Florin Pastramă, extenuat din cauza lui Brigitte: ”Vrea de trei ori pe zi. Eu nu pot!”

Florin Pastramă este extenuat din cauza lui Brigitte. Fostul oncurent de la Fermă a mărturisit că soția lui vrea să facă amor cu el de trei ori pe zi.

Luna viitoare, pe 7 iulie, proaspăta doamnă Pastramă se va căsători religios cu Florin și vor face o nuntă în stil american. Între timp, afaceristul imobiliar s-a mutat în vila de lux a lui Brigitte. Evenimentul se anunță a fi unul grandios, cu peste 400 de invitați. (CITEȘTE ȘI: ORIBIL! CUM ARATĂ FLORIN PASTRAMĂ ȘI BRIGITTE DUPĂ CE ȘI-AU FĂCUT IMPLANT DE PĂR)

Până atunci însă, cei doi ”lucrează” din greu pentru a deveni părinți. Florin însă, este de multe ori, extenuat din cauza asta.

„Peste tot eu sunt seful. Ultimul cuvant in casa eu il am. La mine casatoria nu e o joaca, pentru mine este pentru prima si ultima data. Ne straduim sa ramana insarcinata, e greu cu Brigitte, vrea de 3 ori pe zi, eu nu pot. Ea e foarte geloasa, dar nu imi cauta in telefon. Avem amandoi aceeasi parola si nu avem nimic de ascuns”, a declarat Florin Padstramă în cadrul unei emisiuni TV.

Brigitte și Florin Pastramă, o poveste de iubire care a început la “Ferma”

Brigitte și Florin Pastramă s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Un nou început”, în februarie, după ce cele două tabere s-au întâlnit, cea a Bandiţilor şi cea a Fermierilor. De altfel, ei s-au logodit în timp ce erau încă în competiția de la Pro TV. Cei doi și-au jurat iubire și credință într-o biserică din Văliug, din judeţul Caraş Severin. (VEZI ȘI: EX-LOGODNICA LUI PASTRAMĂ A ”DAT NAS ÎN NAS” CU BRIGITTE: ”NU SUPORT SĂ ÎMPART ACEEAȘI ÎNCĂPERE CU EA!”)

Brigitte și Florin Pastramă s-au cununat civil pe 27 mai, iar printre invitați s-au numărat câțiva dintre foștii concurenți de la “Ferma” 2019. În timp ce Florin Pastramă se află la primul mariaj, Brigitte a mai fost căsătorită de două ori. Născută pe 7 februarie 1977, ea a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă.

La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, vedeta a continuat afacerile primului soț. În 2013, Brigitte s-a căsătorit cu Ilie Năstase, iar mariajul lor s-a încheiat în toamna lui 2018.