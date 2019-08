Florin Piersic, declarații tranșante după ce a fost criticat că apare alături de Cristian Pomohaci: “Sunteţi ca nişte hiene! Nu mai aveţi nimic sfânt pe lume”

Florin Piersic a făcut declarații tranșante după ce a fost criticat că apare într-o filmare alături de Cristian Pomohaci. Înregistrarea în care cei doi se schimonosesc în fel și chip, în timp ce se află la o terasă din Cluj-Napoca, a fost postată de preotul caterisit pe contul lui de YouTube. Controversatul cântăreț de muzică populară îl consideră pe marele actor membru al familiei lui și își exprimă admirația față de el de fiecare dată când are ocazia.

Citește și: Cum arată acum actuala soție a lui Florin Piersic. Sunt împreună de 33 de ani

Florin Piersic, declarații tranșante după ce a fost criticat că apare alături de Cristian Pomohaci

Florin Piersic este extrem de dezamăgit de cei care l-au criticat că a acceptat să fie filmat și fotografiat în compania fostului preot Cristian Pomohaci. Revoltat, îndrăgitul actor a așternut pe o rețea de socializare gândurile sale, după ce a fost “forfecat în fel şi chip, analizat şi judecat”, și a subliniat că el și artistul nu sunt prieteni de șpriț și că l-a întâlnit pentru prima și ultima dată la sfârșitul lunii trecute

“Deschid pagina de Facebook si sunt intrebat: «La ce te gandesti, Florin?». Va spun eu la ce ma gandesc. O viata intreaga, am cautat sa va spun lucruri frumoase, sa va bucur, sa va aduc speranta in suflet, sa va descretesc fruntile prea incarcate uneori de griji. Am ajuns astazi, la 83 de ani, sa fiu forfecat in fel si chip si analizat si judecat, de cine ma rog?! Era o vreme cand ziaristii erau respectati. Faceau parte dintr-o clasa de intelectuali si nu o data din randurile lor se remarcau eseisti, poeti, scriitoride valoare. Astazi, va las pe voi, cei ce cititi aceste randuri sa le apreciati…«calitatea».

Aflu de prin ziare ca sunt fotografii si o filmare cu mine si Pomohaci, ca suntem nu numai buni prieteni «de sprit», ci sunt un membru al familiei lor si tot asa. Mai intai de toate, eu n-am fost prieten «de sprit» cu nimeni. N-am avut chestiile astea cu spritul si cu restaurantele si asta va pot spune toti colegii mei, care mai sunt in viata. Nu cred ca in toata viata mea am baut mai mult de cinci sticle cu vin. In al doilea rand, pe Pomohaci l-am intalnit atunci pentru prima data si cred si ultima. De unde pana unde «mare prietenie»?!

In al treilea rand, dupa cum bine stiti unii dintre dumneavoastra, eu ma fotografiez cu oricine imi cere si are bucurie sa ramana cu o amintire a intalnirii cu mine. N-am spus nimanui: «lasa-ma in pace». Si ce-i cu asta?! Ce sa fac, sa ii cer cazier judiciar lui Pomohaci inainte sa accept sa fac o fotografie cu el?! Sa-l intreb inainte daca este un mare om sau un dezaxat ? Cat de ridicol poate fi?

Maestrul Radu Beligan, Ion Lucian, Dem Radulescu si atatia alti colegi de ai mei, au plecat din lumea asta tristi, deceptionati. Refuzau sa mai apara, sa mai dea interviuri scarbiti de uratenia lumii in care am ajuns sa traim. Eu am vrut sa raman atat cat voi decide sa mai apar, acel Florin Piersic pe care il stie toata lumea. Se pare insa ca va straduiti cu toata puterea sa nu se intample asa. Sunteti ca niste hiene, disperati sa raspanditi vesti ca sunt bolnav, eventual ca sunt pe moarte. Sunteti in criza de subiecte de senzatie?! Sa va fie rusine va spun celor ce nu stiti ce sa mai speculati, sa ma puneti la zid! Si asta de ce? Pentru ca gasiti fraieri care sa “puna botul”. Nu mai aveti nimic sfant pe lume!

Concluzie: «Asa s-o facut lumea de rea, ca ma mir ca se mai face ziua».

Celor care imi transmiteti gandurile voastre bune, va spun ca va port in inima. Fiti buni unii cu altii, fiindca asta e tot ce ne-a mai ramas de facut! Va tin la curent cu ce urmeaza. Prima intalnire cu «Straini in Noapte» la Timisoara pe intai octombrie, apoi alte spectacole in tara, iar in sfarsit de octombrie, Tel Avis, Haifa sosesc la voi cu recitalul: «Gradina cu un singur Piersic»!”, a scris Florin Piersic pe pagina lui oficială de Facebook.

Florin Piersic, filmat în compania lui Cristian Pomohaci

Filmulețul, postat pe YouTube de Cristian Pomohaci, are secțiunea de comentarii dezactivată. În schimb, pe Facebook filmul face furori: peste 100.000 de vizualizări și peste 150.100 de comentarii, cele mai multe pozitive. La sfârșitul lunii trecute, cei doi s-au întâlnit la Cluj-Napoca unde s-au filmat împreună și au trimis bezele către fani.

Vă reamintim că Cristian Pomohaci a fost caterisit definitiv în octombrie 2017, după ce a fost acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale. Fostul preot nu mai poate sluji în biserică, însă poate servi ca teolog laic. În paralel, el este solist de muzică populară.