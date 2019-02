Florin Salam l-a „făcut” pe Gigi Becali: „Jur pe măicuța mea că..”

Florin Salam a aruncat bomba! Artistul susține că nu are telefon mobil și nici nu intenționează să-și cumpere. Cântărețul a precizat că astfel este mai liniștit și nu este sunat tot timpul de prieteni și fani.

”Eu nu am telefon de 4 ani de zile, jur pe măicuța mea. Mai sun la copiii mei, de la Dan, de la ăia, că le știu numărul pe de rost. De ce? Nu-mi place să… Înseamnă să stau toată ziua pe telefoane, să înnebunesc cu capul, și așa nu prea mai sunt sănătos, ca idee (râde). Că sunt neam cu Mircea Nebunu’, cum să fiu sănătos! Haha, nu mă, era o metaforă…”, a explicat Florin Salam într-un live pe Facebook.

Florin Salam a precizat că legătura dintre el și oameni este mult mai profundă și preferă să discute cu fanii fața în față, la spectacole.

”Legătura dintre mine și oameni este cum mă învață Dumnezeu. Eu, și când am greșit vreodată, n-am greșit să supăr oameni, am greșit pentru că așa a fost să fie. Știi cine mi-a dat putere să uit și că am greșit, și că poate n-am chef într-o zi să cânt? Oamenii mi-au dat putere să-mi placă din nou să cânt, să stau pe scenă, să comunic cu ei, să-mi placă pentru ce m-am născut”, a mai spus Florin Salam, care l-a întrecut, astfel, pe Gigi Becali, alt personaj care nu este fanul tehnologiei.