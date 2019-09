Florin Salam, mesaj tulburător: “Când ești pe patul de spital și nu se mai poate face nimic 😢” Din păcate, e adevărat

Florin Salam – supranumit ”Regele manelelor” – urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, iar fanii săi speră ca artistul preferat să revină, cât mai repede, sub lumina reflectoarelor. Este vorba despre o operație destul de dificilă, transmit apropiații lui Florin Salam, însă artistul încearcă să își păstreze optimismul și spune că sănătatea și fericirea sunt mult mai importante decât banii.

Florin Salam a dorit să ăși liniștească fanii prin mesajul postat și le-a transmis acestora că este bine și că are parte de o seară frumoasă. ”Bună seara prietenii mei. Țin să vă anunț că sunt bine, mulțumesc frumos. Atât. 2-10. O seară frumoasă”, a scris Florin Salam pe contul lui de socializare.

Ieri, însă, Florin Salam a postat un alt mesaj, tonul fiind mult mai sobru, de data aceasta, ceea ce i-a neliniștit pe fanii ”Regelui”. ”Când ești pe patul de spital și nu se mai poate face nimic, atunci vei realiza că sănătatea și fericirea sunt mai importante decât banii. Corect”, a scris Florin Salam.

“Are probleme cu ficatul și…”

Mulți s-au întrebat de ce artistul a luat decizia de a se retrage, o vreme, din lumina reflectoarelor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu o persoană din anturajul lui Florin Salam, iar dezvăluirile sunt absolut cutremurătoare. Celebrul cântăreț de muzică de petrecere ar avea grave probleme de sănătate și urmează să fie operat . “Nu am mai vorbit cu Florin de câteva zile. Nu mai știe nimeni nimic de el. Din ce am înțeles, ar fi internat la spital, are probleme cu ficatul și va fi operat”, a declarat un apropiat de-ai manelistului.

În ultima vreme, Florin Salam nu a mai apărut în public, iar fanii săi speră ca artistul să depășească această cumpănă din viața sa. Îi așteaptă, cu mare nerăbdare, concertele și, cu siguranță, Florin Salam – ”Regele manelelor” – dorește o grabnică revenire pe scenă.