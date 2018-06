Florina Bogdan, declarații după atacul de acum două zile: ”Nu aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut eu”

Soția prezentatorului TV, Rareș Bogdan, a trecut prin clipe de groază în urmă cu două zile. Florina Bogdan și fiul ei au fost la un pas să fie tâlhăriți în miezul zilei. Iar acum, la două zile după nefericitul incident, soția lui Rareș Bogdan a vorbit despre tot ce s-a întâmplat. (Cele mai bune oferte laptopuri )

"În primul rând vreau să vă spun că nu aș dori nimănui, mai ales unei persoane care se află cu un copil, să treacă prin ce am trecut eu. Mi-am scos copilul de la grădiniță, l-am urcat pe Mihai în mașină, mi-am lăsat ghiozdanul și am intrat la volan. Înainte să pornesc mașina m-am uitat stânga-dreapta și am văzut că vine un domn robust care a vrut să pună mâna pe mașină. Efectiv m-am aruncat deasupra lui ca și cum un animal își apără puiul. Cred că și dânsul s-a speriat de reacția mea. A închis ușa și a luat-o la fugă. Îl aștepta cu ușa deschisă la mașină pentru a fugi. Mihai și-a pus mâinile la urechi, a început să urle, să tremure, mi-am sunat soțul și apoi la 112.", a mărturisit Florina Bogdan.

””Doar am deschis ușa”, asta a fost replica talharului. De acum înainte trebuie să-mi bag copilul în mașină, s-o blochez apoi s-o deblocehz. Nu mi se pare normal ca într-o țară civilizata să traiesti cu frică. Cu siguranță Mihai va avea nevoie de ajutorul unui specialist. Eu sunt ok. Singura mea problema este Mihai care sper să depășească momentul.”, a mărturisit Florina Bogdan.

Rareș Bogdan crede, cu tărie, că nu a fost vorba doar despre un jaf

Celebrul prezentator Rareș Bogdan a făcut primele declarații după incident, pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România. Acesta crede că nu a fost doar o tentativă de jaf, unele lucruri petrecute trezindu-i suspiciuni. (VEZI ȘI: RAREȘ BOGDAN, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE ATACATORII FAMILIEI SALE AU FOST REȚINUȚI DE POLIȚIE)

"În primul rând, țin să mulțumesc Poliției Române pentru rapiditatea cu care s-a mișcat. S-a dovedit foarte operativă. Deja s-a trecut la întocmirea portretului robot. Din punctul meu de vedere, nu a fost chiar o tentativă de jaf. Eu am plecat de la această premisă, că a fost tentativă de jaf. Însă faptul că cei doi au încercat să pătrundă în mașină îmi ridică suspiciuni. Dacă urmărești să faci un jaf, spargi geamul și cam atât. Doar că aici nu a fost așa, e cu totul altceva", a declarat Rareș Bogdan.