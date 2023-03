Florina Bogdan scoate la înaintare romantismul soțului, de Ziua Femeii: “Mă surprinde când…”

Florina Bogdan anunță deschiderea unei noi florării premium, „KARA Flowers & Events”, situată pe strada Iancu Nicolae nr. 49. Nu puteam lipsi de la un asemenea eveniment, cu atât mai mult într-o zi specială, de 8 martie, când la nivel global este celebrată Ziua Femeii. CANCAN.RO a surprins-o pe soția lui Rareș Bogdan în plin „câmp al muncii”, printre clienții pregătiți să cumpere buchetele concepute cu trudă de Florina. În interviul acordat pentru site-ul nostru, antreprenoarea a vorbit despre pasiunea pentru flori, manifestată încă din copilărie, precum și despre rețeta succesului într-o asemenea afacere.

Povestea relatată de Florina Bogdan este eligibilă pentru un film cu șanse la Oscar. Soția de politician provine dintr-o familie erudită, însă acest fapt pare să fi adus și ușoare neplăceri antreprenoarei. Părinții au încercat să o facă balerină, stewardesă și avocată, însă pasiunea pentru frumos a biruit, în cele din urmă. Așa a ajuns Florina Bogdan să întemeieze „KARA Flowers & Events” și să se dedice integral acestei afaceri.

Soția lui Rareș Bogdan comercializează buchete impresionante la florăria „KARA”, proaspăt inaugurată

CANCAN.RO: Domnul Rareș Bogdan, dumneavoastră având florărie, fiind o artistă la bază, cu ce mai poate să vă surprindă? Că noi, bărbații, când simțim să ne arătăm aprecierea, aducem flori!

Florina Bogdan: Mă surprinde când vine cu mâna goală!

CANCAN.RO: Aceasta este a doua florărie, dar de unde provine pasiunea pentru flori?

Florina Bogdan: De când eram copilă, furam de la vecini din grădină florile și le vindeam la colțul străzii, iar mama mea zicea «de unde ai adus florile astea, mai du-te și mai adu-mi», iar de acolo, pas cu pas, a venit pasiunea pentru flori. Probabil și numele de Florina e predestinat.

CANCAN.RO: Povesteai despre partea cu colțul străzii. Cum ajunge o florărie de la stadiul de colțul străzii la o florărie premium?

Florina Bogdan: În primul rând, prin calitatea florilor, calitatea serviciilor. Și, în al doilea rând, prin diversitate.

Florina Bogdan și-a urmat pasiunea pentru flori, deși părinții au îndrumat-o către alte meserii: „Am ajuns să fac ceea ce îmi place!”

CANCAN.RO: Tu faci buchetele?

Florina Bogdan: Eu, am făcut în anul 2008 „Boerma Instituut” din Olanda. Când am depus jurământul și am intrat în profesia de avocat, părinții m-au întrebat ce mi-aș dori. Așteptau să le răspund că vreau o excursie, că vreau să-mi schimb mașina și am zis că vreau să mă duc să fac cursul de artă florală. Acela a fost cadoul pentru intrarea în profesia de avocat, mi-au plătit școala.

CANCAN.RO: De ce ai făcut toate celelalte chestii și nu ți-ai urmat visul de la început?

Florina Bogdan: Pentru că nu m-au lăsat părinții, pentru că ei și-au dorit școală școală școală. Până la urmă am ajuns să fac ceea ce îmi place.

CANCAN.RO: Este singurul business pe care îl administrezi la momentul acesta?

Florina Bogdan: Nu, mai am încă o sală de sport. Predau spinning, body pump, bodycombat, bodyattack și grid. Practic sporturile de când eram copilă. Am făcut balet până în clasa a cincea, directoarea Liceului de Coregrafie i-a spus mamei mele «să știi că Florina nu are nicio șansă să ajungă lebădă», pentru că constituția mea nu este cu gâtul foarte înalt. Pe vremea respectivă toate balerinele erau filiforme și cu gâtul înalt. Și atunci a zis mama «gata, dacă nu ai nicio șansă să ajungi lebădă, decât să fii o balerină oarecare, atunci rămâi și înveți». Și am terminat liceul de matematică-fizică. Ei încercau să mă ghideze spre ceea ce voiau ei, nu spre ceea ce voiam eu.

Rețeta unui look perfect, dezvăluită de Florina Bogdan: „Am teama cu îmbătrânitul!”

CANCAN.RO: Fiind și Ziua Femeii, doamnele își doresc să se mențină, poate au și teama de a nu îmbătrâni sau vor să îmbătrânească frumos…

Florina Bogdan: Și eu am teama cu îmbătrânitul, recunosc, și eu o am.

CANCAN.RO: Ce faci ca să te menții?

Florina Bogdan: Toată lumea este specialistă în a da sfaturi. În primul rând, consider că trebuie să ai un mod echilibrat de viață. Mi-aș dori să pot să țin o dietă sau să o duc până la capăt, nu pot. Și atunci compensez cu sportul. Nu vreau să mă frustrez, îmi place să mănânc. Îmi place când ies să beau și eu un pahar, îmi place să mănânc înghețată. Dacă consider că astăzi am mâncat prea mult, știu care este cheia succesului, fac mai mult sport.

CANCAN.RO: Iar la nivel de intervenții, o femeie de acest calibru își face ceva?

Florina Bogdan: Recunosc, botox îmi fac, orice femeie cred că își face botox. Eu nu vreau să îmbătrânesc frumos, cum vor altele, adică să se vadă ridurile pe față. Nu vreau!

