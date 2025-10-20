Fosta antrenoare de la CSM București, reținută de Poliție în aeroport: ”M-au interogat despre documente și plăți”

Fosta antrenoare de la CSM București, a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost reținută de poliție pe aeroportul din Istanbul, Turcia. Helle Thomsen a fost la un pas să piardă avionul. Ce s-a întâmplat, de fapt?

De-a lungul carierei sale, Helle Thomsen a antrenat cluburi atât în Danemarca, cât și în străinătate, inclusiv, cel mai recent, CSM București în Liga Campionilor EHF feminină, a condus Suedia la medalia de bronz la EHF EURO 2014 și Olanda la medalia de argint și bronz la EHF EURO 2016 și, respectiv, 2018, precum și la medalia de bronz la Campionatul Mondial Feminin IHF 2017.

Clipe de panică pentru fosta antrenoarea CSM București

După un sezon în care a cucerit toate titlurile pe plan intern și a trimist CSM București în sferturile de finală din Champions League, în vara acestui an, Helle Thomsen a renunțat la echipă din România și a preluat echipa națională a Danemarcei, după ce antrenorul principal, Jesper Jense, care a condus echipa la două medalii de argint (EHF EURO 2022 și 2024, precum și la medalii de bronz la Campionatele Mondiale IHF din 2021 și 2023 și la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024) s-a retras. Helle Thomsen este a doua antrenoare a echipei naționale feminine și prima din 1965.

Recent, după terminarea meciului din EHF Euro Cup dintre Turcia si Danemarca, încheiată cu victoria nordicelor (scor 24-41), Helle Thomson a fost protagonista unei întâmplări șocante. În timp ce se afla pe aeroportul din Istanbul, antrenoarea a fost reținută de autorități.

Aceasta a povestit că a fost supusă unui interogatoriu despre anumite documente și plăți. Din cauza controlului amănunțit, antrenoarea daneză a fost la un pas să piardă zborul spre Danemarca. Din fericire, Helle Thomsen a ajuns cu doar un minut înainte ca aeronava să decoleze.

„Am ratat zborul cu echipa de la Istanbul la Ankara. Când am ajuns la verificarea paşaportului, mi-am dat seama că este ceva în neregulă. Apoi au venit nişte poliţişti şi m-au interogat despre ceva documente şi plăţi. Când s-a rezolvat problema cu hârtiile, mi-au dat voie să trec prin filtrul de securitate. Am alergat cât de repede am putut, dar uşa s-a închis cu un minut înainte să ajung”, a povestit Helle Thomsen pentru presa străină.

