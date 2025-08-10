Fosta concurentă de la Mireasa a devenit mamă! Ce nume a ales pentru fiul ei

Bucurie mare pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Tânăra a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de tatăl copilului, și el fost participant al emisiunii de la Antena 1. Află, în articol, ce nume au ales cei doi pentru micuțul lor!

Ionela și Robert, căci despre ei este vorba, au devenit cunoscuți după ce au participat la sezonul 10 al emisiunii Mireasa. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar acum au devenit și părinți pentru prima dată. Fosta concurentă a show-ului matrimonial a adus pe lume un băiețel perfect sănătos duminică, 10 august 2025. Ulterior, partenerul său a transmis un mesaj emoționant.

Ce nume au ales foștii concurenți de la Mireasa pentru băiețelul lor

În urmă cu puțin timp, Robert a anunțat că el și partenera lui, Ionela, au devenit părinți pentru prima dată. Tânărul a ținut să își arate recunoștința față de emisiunea Mireasa pentru că datorită participării sale la acel show a ajuns să își întemeieze familia pe care o are astăzi.

Ionela a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, iar ea și Robert sunt extrem de fericiți. Cei doi au ales un nume special pentru copilul lor. Mai exact, fostul concurent de la Mireasa a anunțat că pe micuț îl cheamă David Noah.

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a scris Robert de la Mireasa, pe Instagram.

De-a lungul timpului, au existat și persoane care i-au criticat aspru pe cei doi, iar Ionela s-a arătat deranjată de comentariile acide primite. La un moment dat, tânăra a decis să vorbească public despre acest subiect.

„Au senzația că pot spune orice despre oricine unele lucruri și nu e vorba că mă deranjează, dar mă deranjează ipocrizia, nu mă afectează, dar asta mă irită, că dacă eu am făcut în așa fel încât să îl prind pe Robert rămânând însărcinată (…) La noi așa a vrut Dumnezeu probabil, așa a fost să fie (…) Probabil că sunt invidioși pentru că suntem printre puținele cupluri care rămân împreună în afara emisiunii și rezistă tuturor provocărilor din afară și răutăților”, spunea Ionela de la Mireasa, într-un live, pe TikTok.

