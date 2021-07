Fosta concurentă de la „Survivor România” a ajuns la sapă de lemn! Cum își câștigă existența acum. „Mă mai duc la vecini, la prieteni să-i ajut cu diverse lucruri”

Una dintre fostele concurente de la „Survivor România” a ajuns la sapă de lemn. Viața este grea pentru Georgiana Lupu. Banii câștigați în timpul show-ului s-au risipit repede, iar acum trăiește de pe o zi pe alta.

Georgiana Lupu a impresionat telespectatorii cu povestea sa de viață. Aceasta a crescut la un centru de copii, iar acum se descurcă tot mai greu cu banii. Ea a declarat că o duce tot mai greu din punct de vedere financiar, iar banii pe care i-a câștigat în cadrul show-ului de la Kanal D nu i-au ajuns prea mult. (CITEȘTE ȘI: GEORGIANA LUPU, DEZVĂLUIRI DESPRE EXPERIENȚA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA: „AVEAM TOATE CALITĂȚILE SĂ RĂMÂN ÎN COMPETIȚIE”)

Imediat după ce a părăsit „Survivor România”, Georgiana Lupu a primit o locuință de la stat, iar banii câștigați în timpul competiției i-a folosit pentru a își mobila casa. Cam aici s-au terminat fondurile, iar acum tânără este nevoită să se descurce cum poate.

„Banii câștigați la «Survivor» i-am investit în mobilă, pentru că am primit o garsonieră de la primărie, însă era goală. Și am avut și câteva datorii. S-au dus foarte repede. Am mai ajutat câțiva copilași, cum am zis, cu anumite pachete, haine, dulciuri. Copii care au crescut fără mamă, fără tată… pentru că n-am uitat de unde am plecat și n-o să uit niciodată”, a declarat Georgiana Lupu pentru ciao.ro.

Cum își câștigă Georgiana Lupu existența?

Acum, după ce banii s-au risipit, Georgiana Lupu se descurcă destul de greu. Tânăra muncește cu ziua și astfel reușește să facă rost de bani pentru cele necesare

„Mă mai duc la vecini, la prieteni să-i ajut cu diverse lucruri. Azi spăl un covor, mâine culeg o găleată cu vișine sau cireșe… poimâine mut o mobilă… lumea are treabă, acum, pe timp de vară se adună praful în case, mulți fac curățenie generală”, a mai spus Georgiana Lupu.

Pe de altă parte, Georgiana Lupu se bucură că Zanni a fost cel care a câștigat competiția „Survivor România”, având în vedere că și el are o poveste asemănătoare cu a ei și a fost nevoit să se descurce singur în viață.

„A fost o poveste asemănătoare cu a mea, viața lui, să zicem, în mare. Nu e chiar ca a mea că eu am trecut prin mai multe greutăți decât el, de o mie de ori, 100%. Mă bucur că a câștigat cineva care avea nevoie de bani. Asta contează foarte mult. Sper să realizeze și să învețe să respecte o femeie. Eu n-am suportat niciodată o persoană care jignește o femeie”, a mai spus Georgiana pentru ciao.ro.

(VEZI ȘI: GEORGIANA LUPU DE LA SURVIVOR, LA UN PAS DE MOARTE. FAIMOASA A FOST ÎNJUNGHIATĂ: „O COLEGĂ MI-A ÎNFIPT…”)