Fosta concurentă Power Couple, la un pas de tragedie! Experienţa care putea să-i fie fatală: “Am rămas cu sechele”

Andra Stoica nu face un pas înapoi când e vorba de provocări. Soția luptătorului Andrei Stoica recunoaște că trăiește la maximum momentele pline de adrenalină și, în ciuda unui episod care i-ar fi putut fi fatal, tot nu a renunțat la senzațiile tari. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fosta concurentă de la Power Couple a vorbit despre episodul care i-a dat fiori, dar și despre rutina trezirilor nocturne, chiar dacă motivele au dispărut. Vedeta a vorbit și despre tentația Asia Express.

Andra Stoica a fost prezentă, zilele trecute, la petrecerea aniversară a parcului de distracții din Herăstrău, unde a venit însoțită de cei 3 copii. În paralel cu jobul de mamă, ea și-a deschis și un salon de înfrumusețare, afacere care nu îi aduce momentan profit, dar care se susține.

Andra Stoica: “Era să mor înecată la rafting, dar nu m-am oprit, tot am mai făcut”

CANCAN.RO: Într-un parc de distracții, ai vreo teamă sau te dai în toate atracțiile?

Andra Stoica: Nu, mie nu mi-e frică, eu sunt dependentă de adrenalină. Tot ce e extrem, mie îmi place. Gândește-te că am sărit de la 4.000 de metri cu parașuta. Adică eu sunt fan parcuri de distracții, sărit, aruncat.

CANCAN.RO: Dar ai avut parte și de vreun incident în episoadele astea de adrenalină?

Andra Stoica: Da, era să mor înecată la rafting, dar nu m-am oprit, tot am mai făcut. E frumos, îmi place. Dar e palpitantă adrenalina, te face să simți așa că trăiești cu adevărat.

Parcă trăim zi de zi în aceeași rutină, aceeași chestie non-stop, parcă suntem niște hamsteri pe o rotiță. Câteodată trebuie să mai faci lucruri diferite, să simți cu adevărat că trăiești.

Andra Stoica: “Am rămas cu sechele și acum mă mai trezesc noaptea și mă plimb prin casă”

CANCAN.RO: Bine și viața cu trei copii… nu ai cum să te plictisești. Și aici ai adrenalină.

Andra Stoica: Dacă am făcut eu trei copii, îți dai seama că nu sunt genul ăla de persoană extraordinar de comodă, care să stea pe canapea toată ziua. Nu, îmi place adrenalina, se vede.

CANCAN.RO: Cum e viața cu ei? Care e cel mai solicitant?

Andra Stoica: Deocamdată au fost perioade când erau ei foarte mici, ei au fost genul de copii care din trei nu mi-a dormit niciunul toată noaptea. Până la trei ani s-au tot trezit peste noapte.

Eu, de exemplu, am rămas cu sechele și acum mă mai trezesc noaptea și mă plimb prin casă, că am rămas așa. Așa m-am obișnuit, de 12 ani de zile să te tot trezești noaptea și așa m-am obișnuit. În schimb, partea asta cu oboseala a fost cea mai grea pe care am resimțit-o. Când ai copii mici, cum erau băieții, între ei e diferență de un an și zece luni, și erau amândoi cu biberoane, erau amândoi cu pampers și a fost destul de greu atunci. Dar știi cum e, ce nu te omoră te face mai puternic.

Andra Stoica: “Mi-am găsit pasiunea”

CANCAN.RO: Ți-ai dori să o mai iei de la capăt cu scutece?

Andra Stoica: Nu, pas. Am făcut trei, sunt mai mult decât suficienți, avem doi băieți și o fetiță. Acum nu ne rămâne decât să ne ocupăm de educația lor, să investim în ei, să vedem ce o să iasă din mâinile noastre mai încolo. Vrem să facem oameni din ei.

CANCAN.RO: Copiii sunt la școală de stat sau privată?

Andra Stoica: Eu sunt adepta școlilor și grădinițelor de stat. Din punctul meu de vedere și sistemul nostru de învățământ are oameni de calitate, are foarte multe lucruri bune și eu personal sunt foarte mulțumită de alegerea pe care am făcut-o.

CANCAN.RO: Să vorbim un pic și despre afacerea ta, cum merge?

Andra Stoica: E uau! Am descoperit o altă latură a mea, mi-am dat seama că mi-am găsit pasiunea, lucru care este extraordinar din punctul meu de vedere, să faci ceea ce îți place. Dacă faci ceea ce îți place, nu simți că muncești. Ca și business, el cumva s-a susținut din prima, lucru care este destul de greu pentru afacere la început, în ideea în care nu am adus bani de acasă.

Andra Stoica: “Provocarea nu ar fi Asia Express, provocarea ar fi plecarea acolo”

CANCAN.RO: Cu ce sumă ai pornit afacerea?

Andra Stoica: A fost investiția în aparatură, în produse, investiția în tot ce înseamnă construcția clădirii, au fost investiții mari ca idee. Momentan el se susține singur. Nu pot să zic că sunt pe profit ca idee, dar prin faptul că el se susține singur și nu aduc bani de acasă, pentru mine e uau.

CANCAN.RO: Mai ai în plan și altă afacere?

Andra Stoica: Momentan nu, vreau să o ridic pe aceasta la adevăratul ei nivel și la adevăratul ei potențial și să mă și bucur de viață. Asta vreau. Până la urmă știi cum e? Nu suntem într-o goană după averi fabuloase.

Suntem pe stilul ăla, știi că nu dormi în șapte paturi și nici nu mănânci cu șapte guri. Să avem cât să ne putem permite un trai decent, să putem să plecăm într-o vacanță dacă vrem, dacă Doamne ferește s-a stricat mașina de spălat, să pot să-mi permit să-mi cumpăr o mașină de spălat nouă, să nu fac credit pentru ea. Eu cred că ăsta e scopul, nu vreau milioane.

CANCAN.RO: După experiența de la Power Couple, vă mai tentează și un alt reality-show?

Andra Stoica: Măi da, de ce nu? Noi suntem deschiși oricărei provocări ca idee. Cine știe, dacă o să avem propuneri, bineînțeles că o să le cântărim, depinde de proiect și vedem. Da, nu am spune “nu”.

CANCAN.RO: Crezi că ai face față aventurii Asia Express?

Andra Stoica: Acolo e ideea că aș face față aventurii, propriu zis. Nu mi-ar fi frică de nimic din ce se întâmplă acolo, mi se pare uau proiectul. Și cu toată lumea cu care am vorbit legat de acest proiect, toți mi-au spus că este o experiență extraordinară și o chestie pe care merită să o trăiești odată în viață.

Și mie îmi plac experiențele, după cum v-am zis. În schimb, ar fi foarte greu de gestionat plecarea noastră acolo. De fapt, ăla ar fi greul. Sunt trei copii cu activități diferite, sunt trei business-uri pe care le avem, care necesită prezența noastră. Provocarea nu ar fi Asia Express, provocarea ar fi plecarea acolo.

