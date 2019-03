Fosta dansatoare a Deliei și-a făcut selfie în timp ce își alăptează fiul. Mesajul emoționant transmis

Tot mai multe vedete de la noi, dar și de peste hotare încurajează public alăptatul bebelușilor, iar din această categorie face parte și fosta dansatoare a Deliei. Devenită mămică în urmă cu aproape nouă luni, Andreea Popescu și-a făcut un selfie în timp ce își alăptează fiul. Odată cu publicarea imaginii, vedeta a transmis un mesaj emoționant.

Andreea Cojocaru și-a făcut selfie în timp ce își alăptează fiul

Andreea Popescu se simte împlinită de când și-a cunoscut băiețelul, iar centrul universului ei se învârte în jurul micuțului ei prinț. Astăzi, când a postat o poză în care îl alăptează pe Ioachim, vedeta a dezvăluit că își dorește să îl hrănească la sân până la vârsta de doi anișori și că legătura care se realizează între mamă și copil nu va putea nicicând să fie distrusă.

“Cât voi alăpta? 🤱🏻Eu 2 ani aș vrea 😍. Mi se pare cel mai unic sentiment, iar legătura care se crează între tine și copilul tău va fi indestructibilă. ❤️ Dacă Ioachim vrea să sugă din oră în oră noaptea asta este, eu sunt acolo pentru el. Dacă nu mama este, atunci cine? MAMa este ființa cea mai dragă după Dumnezeu. ❤️🤱🏻”, a scris Andreea Popescu pe pagina ei de Instagram.

În timp ce mulți dintre fani au felicitat-o pentru decizia luată, doamnele și domnișoarele care au copii i-au împărtășit vedetei experiențele lor în legătură cu alăptatul. “Minunat sentiment de împlinire❤️”, “Bravo, și eu tot până la 2 ani, și noaptea nonstop. 😍😍😍”, “Exact, cel mai frumos sentiment 😍😍Eu mi-am alăptat băiatul până la 1 an și 7 luni, după am renunțat că nu mai puteam. Doar cu titi în gură stătea și nu puteam face nimic🤗🤗😘😘”, “Felicitari, Andreea pt mesajul pe care îl transmiti! 😍”, “Noi, 2 ani și 3 luni am supt. Al meu și-a organizat singur orele, era alăptat la cerere și pe ce creștea, cerea tot mai rar atât ziua, cât și noaptea, până am ajuns să îi dau doar de adormire” sunt cinci dintre comentariile lăsate de fanii vedetei.

Andreea Popescu a devenit mămică anul trecut

Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc, și-au cunoscut fiul pe 20 iunie 2018. La naștere, micuțul Ioachim a avut o greutate de 4,200 de kilograme și a măsurat 54 de centimetri. Fosta dansatoare a Deliei și partenerul ei de viață își mai doresc copii – mărturisirea a fost făcută publică de vedetă în ziua în care și-a botezat băiețelul.