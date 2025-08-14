Acasă » Știri » Fosta ispită de la Insula Iubirii trăiește un calvar! Se operează din nou, ca să evite septicemia

De: Irina Rasoveanu 14/08/2025 | 09:07
Probleme pentru o fostă ispită de la Insula Iubirii! Aceasta a fost la un pas de septicemie în urma unei intervenții estetice, iar acum este nevoită să urce din nou pe masa de operații. Blondina trăiește un adevărat calvar. Recent, a oferit câteva detalii despre momentele grele prin care trece.

Nicoleta Dragne, căci despre ea este vorba, va ajunge din nou pe masa de operații. În urmă cu șapte ani, fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut o intervenție estetică, la nivelul feselor, însă rezultatul nu a fost cel dorit pentru că a ajuns în pragul septicemiei. Nici acum, după atâta timp, nu a scăpat de această problemă pentru că s-a trezit cu o nouă infecție.

Când se va opera Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii

În urmă cu câteva luni, Nicoleta Dragne a făcut o infecție cauzată de procedura la care a apelat în urmă cu șapte ani. Mai exact, substanța de volumizare a feselor, folosită atunci, a migrat, provocând această problemă.

Situația nu este la fel de gravă ca în trecut, atunci când a fost la un pas de septicemie. Totuși, fosta ispită de la Insula Iubirii trebuie să se opereze din nou. Ea va ajunge pe mâna medicilor în toamna acestui an.

„Va trebui să fac a doua operație, în toamnă, la cealaltă fesă, să scot soluția și de acolo și vom vedea mai târziu ce va mai fi. Am început să simt dureri, când și când, și la a doua fesă. Am fost, mi-am făcut toate investigațiile. Aici nu a migrat, este tot acolo și de aceea am planificat să scot substanța în septembrie – octombrie. Vreau să iau lucrurile din pripă, nu vreau să mai trec prin situațiile prin care am trecut.

Eu sunt sub observație, doamna doctor are grijă de mine și merg pe mâna dânsei. După operație m-am simțit bine, mai simt, atunci când se schimbă vremea, mă mai doare așa puțin, dar nu mai am infecție sau ceva, să zici că mă doare zona respectivă”, a declarat Nicoleta Dragne, potrivit Spynews.

Nicoleta Dragne/ Sursa foto: Instagram

Nicoleta Dragne a mărturisit că nu a știut nicio secundă că poate să ajungă într-o astfel de situație. Dacă ar fi fost informată că există chiar și șanse minime să treacă printr-un asemenea calvar, nu ar fi făcut niciodată intervenția.

„Nu am fost niciodată adepta intervențiilor estetice de care nu am nevoie, nu am fost niciodată absurdă. Eu nu sunt genul de femeie care se uită în oglindă și își caută defecte, nu am făcut acest lucru nici măcar după ce am născut.

Legat de această intervenție, dacă aș fi știut că poate avea astfel de efecte mai târziu, nu aș fi făcut-o. Eu am făcut-o pentru simplul fapt că mi s-a spus că se duce într-un an, că este ca acidul hialuronic. Dacă mi s-ar fi spus, nici măcar să fie sigur, doar să știu că sunt șanse de 1% să se întâmple asta, eu nu aș fi făcut-o”, a mai spus blondina.

