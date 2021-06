Fosta iubită a lui Jador a dat din casă! Care a fost motivul despărțirii celor doi. „Când se aprinde o cameră omul ăsta se schimbă”

Ella, fosta iubită a lui Jador, a vorbit despre relația cu artistul și problemele care au dus la despărțire. Potrivit spuselor acesteia, Jador este un iubit destul de gelos și posesiv. Mai mult, Ella a spus despre artist că este un om duplicitar, iar în fața camerelor de filmat își schimbă total comportamentul.

Ella și Jador și-au început povestea de iubire în cadrul emisiunii „Puterea dragostei”. Relația celor doi a fost una extrem de zbuciumată, presărată cu multe împăcări și despărțiri. Deși certurile erau dese, pasiunea dintre cei doi reușea să îi aducă mereu împreună, până la un punct. (CITEȘTE ȘI: ELLA, FOSTA CONCURENTĂ DE LA PUTEREA DRAGOSTEI, A FOST IMPLICATĂ ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER! „MULȚUMESC LUI DUMNEZEU PENTRU CĂ M-A AJUTAT SĂ SCAP CU VIAȚĂ”)

În cadrul unui interviu, Ella a dezvăluit că a ținut mult la relația cu artistul, însă în cele din urmă lucrurile nu s-au mai putut repara. Potrivit spuselor acestuia, Jador se comporta destul de urât cu ea și era un iubit gelos și posesiv.

„Noi niciodată n-am putut fi prieteni. De câte ori am încercat să fim prieteni se termina cu relație. Noi ne întâlneam, vorbeam o oră și tot ajungeam să ne iubim. A fost ceva frumos, dar din păcate gelozia, invidia, orgoliul … nu știu ce a fost la mijloc.”, a declarat Ella, la Antena Stars.

„Când se aprinde o cameră omul ăsta se schimbă”

Mai mult, Ella a mai dezvăluit că faima și-a pus amprenta supra lui Jador și i-a schimbat comportamentul. Potrivit spuselor fostei sale iubite, artistul este o persoană duplicitară și își schimbă radical comportamentul atunci când se află în fața camerelor de filmat.

„Un om când ajunge la succes sau când are o anumită sumă de bani, niciodată nu se satură și e nemulțumit și vrea mai mult. (…) Nu am înțeles de ce se schimbă când vede televiziunea. Când se aprinde o cameră omul ăsta se schimbă. Poate că voi fi blamată, dar asta este povestea mea și ceea ce am trăit eu cu el. Eram în stare să renunț la familia mea pentru el, dar el m-a făcut de râs de multe ori în fața lumii, pentru că el susținea niște iluzii din capul lui în public. Avea niște reacții față de mine, gelozii de exemplu”, a mai spus Ella.

(VEZI ȘI: JADOR CONTINUĂ SERIA CONFESIUNILOR DESPRE SURVIVOR ROMÂNIA. CINE A ÎNCĂLCAT REGULAMENTUL COMPETIȚIEI)

Sursa foto: Instagram