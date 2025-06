Fosta logodnică a lui Cătălin Dobrescu îl pulverizează pe antrenorul de fitness. Bărbatul ar fi fost agresiv: ”A început să aibă un comportament ciudat”

Nici bine nu a terminat războiul cu Oana Radu, căci acum Cătălin Dobrescu este implicat într-un nou scandal. Se pare că și Alina, cea care trebuia să îi fie soție, a ajuns la aproape aceleași concluzii ca artista. Acum aceasta face acuzații grave la adresa antrenorului și spune că a fost agresiv verbal, că o controla și chiar a existat un episod nu prea plăcut în care a fost implicat cățelușul ei.

Lucrurile pare că nu sunt prea roz pentru Cătălin Dobrescu. După despărțirea cu scandal de Oana Radu, acesta părea că și-a găsit fericirea în brațele Alinei. La scurt timp după ce și-au oficializat relația a avut loc și cererea în căsătorie, dar și o scurtă despărțire. S-au împăcat, dar acum au ajuns, din nou, la despărțire, una definitivă de această dată, și care aduce acuzații grele.

(CITEȘTE ȘI: FOSTUL SOȚ AL OANEI RADU, AMENINȚAT DE FOSTA LOGODNICĂ! CĂTĂLIN DOBRESCU, PUS LA ZID DE ALINA: „CE V-AU FĂCUT ALTELE PUBLIC A FOST…”)

Deși inițial Cătălin Dobrescu a declarat că nu va comenta despărțirea de Alina, ulterior acesta a oferit mai multe detalii din relație, însă fosta parteneră îl contrazice și face dezvăluiri surprinzătoare. Fosta logodnică a bărbatului spune că inițial despărțirea a venit pe cale pașnică. Însă, la câteva săptămâni, atunci când Cătălin Dobrescu i-a cerut inelul înapoi, a început scandalul. Atunci când a aflat că Alina a aruncat inelul, bărbatul și-ai pierdut cumpătul.

De asemenea, Alina a mai punctat că bărbatul a mințit în legătură cu multe aspecte din relația lor. Pe de altă parte, aceasta spune că el încerca să îi controleze viața și își ieșea din fire atunci când ea ieșea din „parametrii” dictați de el.

El zice că nu am comunicat, dar eu am comunicat cu el. Însă, când vezi că omul devine ușor agresiv verbal, eu mă retrag, îl las în banca lui să țipe, să facă ce vrea. Eu nu stau să explic ce e bine și ce nu e bine. Dacă nu ne dăm seama, înseamnă că nu suntem pe aceeași lungime de undă”, a mai spus fosta iubită a lui Cătălin Dobrescu.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN DOBRESCU RUPE TĂCEREA DESPRE ALINA, FOSTA IUBITĂ! CÂND S-AU DESPĂRȚIT, DE FAPT, ȘI DE CE)

Însă, unul dintre cele mai grave episoade ale relației are legătură cu patrupedul pe care Alina îl are. Se pare că antrenorul s-a supărat foarte tare atunci când cățelușul l-a zgâriat și chiar a izbucnit și la adresa lui.

Dacă un bărbat de 44 de ani vine și îmi spune că nu îi iau apărarea în fața cățelului, nu știu… undeva e un declic. M-am enervat foarte tare atunci. Eram în drum spre Mănăstirea Cozia, el a intrat în mănăstire, eu nu am mai intrat. N-am mai avut starea necesară, am stat afară, m-am rugat, m-am liniștit și asta a fost”, a mai spus Alina.

În cele din urmă, Alina a precizat foarte clar că nu poate să mai existe vreo șansă de împăcare. După ce a văzut pe pielea ei ce a trăit Oana Radu, Alina spune clar că nu poate sta lângă un om care controlează până și câtă apă bea sau se supără atunci când o vede mâncând.

„Exclud o împăcare! Eu am fost de fiecare dată cea care a pus piciorul în prag. Am zis că mie nu-mi trebuie așa ceva. Eu nu văd viitorul așa, viața mea nu e așa. Eu prefer să am liniște decât să am dreptate.

Nu pot să trăiesc cu un om care să-mi spună câtă apă să beau sau dacă sar peste o masă se supără, sau dacă n-am fost la sală să fac 5 serii de genuflexiuni, iar dacă azi nu fac, mâine să fac 7. Eu am 47 de kilograme de la 18 ani, iar acum am 38 de ani. Eram puțin frustrată că vine el să-mi zică toate lucrurile astea. Până acum am trăit foarte bine așa, iar de acum voi trăi la fel de bine”, a mai declarat Alina.