Cătălin Dobrescu RUPE TĂCEREA despre Alina, fosta iubită! Când s-au despărțit, de fapt, și de ce

Cătălin Dobrescu a rupt tăcerea despre despărțirea de fosta lui logodnică, Alina! Când s-au separat cei doi, de fapt? Care au fost motivele? Antenorul a spus de ce i-a cerut inelul înapoi! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

După zile întregi de tăcere, Cătălin Dobrescu a ales să vorbească deschis despre despărțirea de Alina, fosta lui logodnică. Chiar dacă tânăra a făcut mai multe declarații și postări care au stârnit reacții, antrenorul a păstrat tăcerea. Acum și-a deschis sufletul și a explicat de ce s-ar fi ajuns într-o asemenea situație!

Se pare că în spatele despărțirii nu au fost certuri urâte, infidelități sau trădări, ci două motive clare: lipsa de comunicare și orgoliul!

Cătălin Dobrescu nu înțelege de ce a fost catalogat drept „toxic”, considerând că s-a purtat exemplar în relație. Antrenorul nu vrea să facă acuzații la adresa fostei sale partenere, preferând să păstreze tăcerea.

„Eu am suferit foarte mult în trecut, pentru că s-a vorbit la adresa mea, și când spun foarte mult, chiar dacă sunt bărbat, să știți de la mine că și bărbații au sentimente, nu doar fetele. Am ales să tac, aleg și acum. Eu nu fac nicio acuzație la adresa Alinei, dimpotrivă, am spus doar vorbe frumoase. Mie nu-mi place circul între două persoane, cu atât mai mult legat de viața mea privată. Viața privată este viață privată.

Dacă am greșit cu ceva, a fost că m-am grăbit. În apărarea mea, vin și spun că a fost totul foarte frumos la început. Am fost tratat cum nu am fost tratat de nicio femeie în viața mea. Și, la rândul meu, am tratat-o așa cum nu am tratat nicio femeie în viața mea. De aici această grabă. Dacă lumea vrea să mă judece că m-am grăbit, să mă judece. Nu îmi place să dau explicații despre viața mea privată, dar sunt nevoit să o fac”, a mai spus Cătălin Dobrescu.