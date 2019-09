Fosta soție îl desființează pe Călin Geambașu: ”David era deja spălat pe creier!”

Scandalul dintre Călin Geambașu și Angelica Cadar, fosta lui soție, ia amploare. Aceasta spune că din cauza lui nu poate petrece mai mult timp cu băiețelul lor, David.

„Copilul meu vrea să petrecem timp doar în prezenţa tatălui. De un an şi jumătate lupt pentru drepturile mele de mamă. Este normal ca un copil să se bucure şi de mamă, şi de tată. Să înţeleagă că părinţii lui nu se mai înţeleg, că sunt separaţi. Ca să ajung la copilul meu, trebuie să trec prin tatăl lui. Este prea mult pentru mine. Am ajuns la capătul puterilor, dar nu renunţ la drepturile de mamă. Chiar dacă îmi este greu, voi lupta până la ultima picătură pentru copilul meu. Vreau să am grijă de copilul meu fără să mai depind de Călin. Totul pe hârtie este foarte bine organizat, s-a decis custodia comună, s-a decis domiciliul într-un fel sau altul, dar lucrurile nu se înfăptuiesc. Pe hârtie sunt puse bine, dar în realitate nu e aşa”, a declarat Angelica Cadar pentru „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

Angelica susține că a ajuns la capătul puterilor. Ba mai mult, este de părere că interpretul își influențează negativ fiul, pentru a-l întoarce împotriva mamei lui. „Eu nu am putut să plec cu copilul meu. Este voinţa lui. El a fost speriat. Nu mai ştia care este adevărul. Nu ştia de ce s-a întâmplat. Rămas cu Călin, el i-a explicat din punctul lui de vedere şi i-a arătat acele înregistrări. Când m-am dus la şcoală, peste o săptămână-două, David era deja spălat pe creier. De la 10 ani, copiii decid cu cine vor să rămână”, a mai mărturisit Angelica Cadar.