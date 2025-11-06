Foștii concurenți ai emisiunii Mireasa au anunțat că vor deveni părinți: „Iubirea a crescut și acum suntem în trei”

Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 al emisiunii Mireasa, se pregătesc să devină părinți. Tinerii au făcut marele anunț într-un moment emoționant al căsniciei lor.

Este bucurie mare în familia câștigătorilor emisiunii Mireasa, sezonul 11, Maria și Cristian Stanciu. La trei luni de când au devenit oficial soț și soție, cei doi se pregătesc de un nou capitol din viața lor: familia lor se va mări cu un nou membru.

Câștigătorii emisiunii Mireasa, sezonul 11, vor deveni părinți

În cadrul unei postări pe social media, Maria și Cristian au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima dată. Cei doi au postat o imagine cu prima ecografie a micuțului din pântec, iar în dreptul acesteia au transmis câteva gânduri.

”Fără nicio așteptare, iubirea a crescut și acum suntem în trei. Un nou capitol din viața noastră a început, o iubire nouă și necondiționată”, au scris cei doi pe social media.

Povestea de dragoste dintre Maria și Cristian a început în cadrul emisiunii Mireasa, sezonul 11. Cei doi au intrat în competiție la distanță de o lună și se poate spune că între ei a fost dragoste la prima vedere. Maria pusese ochii pe viitorul ei soț dinainte de a participa în show, motiv pentru care s-a decis să intre în emisiune și să încerce o apropiere cu el. Soarta a făcut ca și Maria să fie exact femeia pe care o visa Cristian.

„Iubirea mea, mi-ai furat inima din prima secundă în care te-am văzut. Ești tot ceea ce mi-am dorit în viața asta și îți mulțumesc din suflet pentru toată iubirea necondiționată pe care mi-o oferi zi de zi. Ai fost raza mea de soare și liniștea mea, în experiența asta minunată pe care am trait-o amândoi. Îți promit că te voi iubi toată viața și voi avea grija de tine mereu. Ti Amo Tanto, Amore della Mia Vita. Pentru parcursul nostru în casa Mireasa vă mulțumim vouă, tuturor oamenilor din spatele ecranelor care ne-ați urmărit, poate din tăcere, poate cu o scrisoare, și ne-ați fost alături, ne-ați susținut și ne-ați iubit în momentele frumoase, dar și în cele mai puțin frumoase. Sunteți cei mai minunați susținători, și vă dorim ca tot binele acordat nouă, să vi se întoarcă înzecit, și vă dorim multă, multă sănătate”, a scris Cristian de la Mireasa, pe Instagram, la acel moment.

Nuntă secretă de 4 zile în America! Fiica unui artist din România a spus „Da!” în mare lux: „Evenimentul a fost făcut în altă locație zilnic”

O nouă despărțire după apariția la emisiunea Mireasa! Doi foști concurenți și-au spus „Adio!” după ce s-au mutat împreună