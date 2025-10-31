Acasă » Știri » Nuntă secretă de 4 zile în America! Fiica unui artist din România a spus „Da!” în mare lux: „Evenimentul a fost făcut în altă locație zilnic”

De: Mirela Loșniță 31/10/2025 | 12:33
Nuntă mare peste Ocean! Ana, fiica lui Adrian Daminescu, a spus marele “DA” în America. Tânăra și-a scris propria poveste departe de România, iar anul acesta a fost cu adevărat special, pentru că s-a și căsătorit.

În luna mai a acestui an, fiica lui Adrian Daminescu a spus în secret marele “da” în fața altarului, într-un decor impresionant, alături de Roberto, bărbatul care i-a cucerit inima. Mihaela C. Spraetz, fosta soție a lui Adrian Daminescu, și-a reconstruit viața după ce s-a mutat în Statele Unite. Aceasta și-a creat o familie frumoasă alături de cel care a devenit nu doar soț, ci și un adevărat partener de viață.

Ana, fiica ei, a crescut într-un mediu frumos, a beneficiat de școli de top și de un stil de viață modern, care i-a oferit libertatea de a-și contura propria identitate. Ana este o tânără pragmatică, ghidată de valorile pe care mama și tatăl adoptiv i le-au insuflat încă din copilărie.

Mihaela C. Spraetz, fosta soție a lui Adrian Daminescu, a vorbit cu emoție despre marele eveniment și a povestit cum l-a cunoscut fiica sa pe bărbatul cu care și-a întemeiat o familie.

„În timpul colegiului, Ana a lucrat în fiecare vacanță în diferite locuri, în diferite companii, pentru a-și dezvolta abilitățile de a comunica, de a se adapta și de a respecta valoarea banilor. Este extrem de plăcut când copiii primesc la fiecare două săptămâni cecul pe care îl pot depune în conturile personale.

Când era în colegiu, în anul al III-lea, ea l-a cunoscut pe soțul ei, Roberto. Soțul meu a îndemnat-o să lucreze pentru a avea propriii bani. Părinții soțului meu au avut una dintre cele mai mari companii de construcții, PCI, iar ei au plătit toate școlile pentru cei opt nepoți pe care îi au, incluzând-o și pe Ana. Ana a învățat foarte multe de la Chris, el fiind un antreprenor care a lucrat foarte intens și, în același timp, a învățat-o că există și foarte multe beneficii după această perioadă. Fiica mea, Ana, are 27 de ani și, anul acesta, s-a căsătorit”, a povestit Mihaela C. Spraetz pentru VIVA!

Mai mult, aceasta a vorbit și despre cele patru rochii pe care Ana le-a purtat la marele eveniment. Mihaela C. Spraetz este foarte mândră de fiica sa, spunând că Ana luminează orice încăpere, atât prin prezență, cât și prin educația aleasă.

„Nunta Anei a durat patru zile și a fost făcută în altă locație în fiecare zi. Au venit foarte mulți prieteni din diferite orașe, din partea familiei noastre și din partea familiei soțului Anei. Fiica mea a purtat patru rochii de mireasă, care au reprezentat-o din punct de vedere al personalității, dar și al eleganței care o definește, mai ales că este o tânără care iubește moda. Are o prestanță unică, ce o pune într-o lumină foarte frumoasă. Ana luminează orice încăpere, atât prin prezență, cât și prin modul de a comunica și prin educația ei. Trei dintre rochiile de mireasă purtate de Ana au fost cumpărate de aici, din Phoenix, și una a fost comandată la Londra”, a mai spus Mihaela C. Spraetz.

Adrian Daminescu a avut o viaţă tumultuoasă în perioada anilor 80-’90, iar femeile roiau în jurul lui mai ceva ca albinele la stup. După două căsnicii eşuate, ce au durat şase luni, respectiv un an, artistul a cunoscut-o în 1994, la Toronto, pe Mihaela Mihăilescu, actualmente Spraetz, tehnician oftalmolog. Cei doi au trăit o poveste de dragoste timp de şapte ani. Pe 11 decembrie 1997 s-a născut fiica lor Ana, însă, la scurt timp, relaţia lor s-a terminat.

