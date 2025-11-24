Acasă » Știri » Știri externe » Fostul prinț al Hollywood-ului rupe tăcerea după ce s-a aflat că a rămas fără casă: ”Mii de oameni m-au contactat să-mi ofere adăpost”

Fostul prinț al Hollywood-ului rupe tăcerea după ce s-a aflat că a rămas fără casă: "Mii de oameni m-au contactat să-mi ofere adăpost"

De: Daniel Matei 24/11/2025 | 14:51
Fostul prinț al Hollywood-ului rupe tăcerea după ce s-a aflat că a rămas fără casă: ”Mii de oameni m-au contactat să-mi ofere adăpost”
Sursa foto: Profimedia
Actorul american Kevin Spacey a decis să facă lumină în legătură cu zvonurile care au apărut în ultimele zile în presă potrivit cărora acesta ar fi ajuns să nu aibă unde să mai locuiască în urma scandalului sexual în care a fost implicat.

Spacey a clarificat că nu este o persoană fără adăpost, cu toate că, recent, el a dezvăluit într-un interviu că locuiește în hoteluri și Airbnb-uri, scrie Page Six.

„De obicei, nu-mi fac o treabă din a corecta mass-media. Dacă aș face-o, nu aș avea timp pentru prea multe alte lucruri, dar având în vedere articolele recente care susțin că sunt o persoană fără adăpost, simt nevoia să răspund. Nu presei, ci miilor de oameni care m-au contactat în ultimele zile, oferindu-mi un loc unde să stau sau care m-au întrebat pur și simplu dacă sunt bine. Și vouă tuturor, permiteți-mi să vă spun că sunt cu adevărat mișcat de generozitatea voastră. Dar simt că ar fi nesincer din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr o persoană fără adăpost în sensul propriu-zis al cuvântului”, a transmis Spacey pe contul său oficial de Instagram.

 

Kevin Spacey a ajuns în stradă?

Spacey a adus în discuție într-un interviu acordat recent jurnalistului Mick Brown de la Telegraph, publicat miercuri, situația sa locativă. Acesta a declarat că este nevoit să locuiască în hoteluri sau să închirieze spații prin intermediul aplicației Airbnb.

„În conversația mea cu Mick Brown, un jurnalist minunat… am spus că practic locuiesc în hoteluri și Airbnb-uri și merg acolo unde este locul meu de muncă. La fel cum am făcut și când am început în acest domeniu. Am lucrat aproape non-stop tot anul acesta și, pentru asta, sunt foarte recunoscător”, a adăugat starul.

Sursa foto: Profimedia

Spacey a remarcat că există „mulți oameni” care „trăiesc pe străzi”, „în mașini” sau în „situații financiare groaznice”, dar că el nu se află în aceeași situație.

Potrivit The Telegraph, Kevin Spacey lucrează ca prezentator într-un club de noapte din Cipru. Actorul din „American Beauty” a adăugat că situația sa financiară „nu este grozavă” după scandalul de agresiune sexuală în care a fost implicat recent.

Cine sunt românii care îl protejează pe Kevin Spacey? Au întors toate privirile la Cannes

Magistrații au decis! Kevin Spacey, găsit nevinovat în procesul de hărțuire

×