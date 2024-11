Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii

Lumea fashion-ului se zguduie la sfârșit de săptămână! Fostul soț al Cristinei Bâtlan, Roberto Bâtlan, a produs un accident grav în zona Pipera. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate detalii incredibile despre situația în care protagonist este fostul soț al investitoarei de la Imperiul Leilor, fondatoare Musette. Afaceristul a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau un bărbat și o femeie, ambii polițiști, care erau în timpul liber. Din primele informații, se pare că bărbatul se afla în stare de ebrietate, iar în urma accidentului, cei doi polițiști au fost grav răniți și au fost transportați de urgență la Spitalul Elias, pentru îngrijiri medicale. Fostul soț și partener de afaceri al celebrei „leoaice” de la Pro TV a fost testat și cu aparatul drugtest, iar rezultatele s-ar putea să vă surprindă.

Roberto Bâtlan, fostul soț al patroanei de la Musette, Cristina Bâtlan, a provocat un accident grav în zona Pipera, mai exact pe Bulevardul Beijing, din Sectorul 1 al Capitalei, în dimineața aceasta, pe 8 noiembrie, în jurul orei 4:25, dimineața. În urma coliziunii, cele două persoane care se aflau în autoturismul lovit s-au ales cu răni grave și au avut nevoie de îngrijirea medicilor.

CANCAN.RO a surprins și imagini în exclusivitate cu cele două mașini, care sunt avariate grav. Potrivit informațiilor comunicatul autorităților, afaceristul prezenta o alcoolemie destul de ridicată.

Fostul soț al Cristinei Bâtlan, de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav

Cunoscutul om de afaceri, în vârstă de 51 de ani a intrat cu mașina într-un autoturism în care erau doi polițiști, aflați în timpul liber. Fostul soț al investitoarei de la Imperiul leilor a fost testat atât cu aparatul alcooltest, cât și cu drugtest-ul, iar rezultatele au fost clare. Roberto Bâtlan avea o alcoolemie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat și a ieșit pozitiv și la antidepresive.

„La data de 08.11.2024, în jurul orei 04.25, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Beijing, din sectorul 1.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 51 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Beijing, iar când a ajuns la intersecția cu Șos. Pipera, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 27 de ani, care se afla oprit în intersecție la culoarea roșie a semaforului.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea a două persoane, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani și un pasager, femeie vârstă de 24 de ani, ambii polițiști, aflați în timpul liber, care au fost transportați la Spitalul Elias pentru îngrijiri medicale.

Conducătorii de autovehicule au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate find 0 pentru conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, respectiv 0.62 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru celălalt conducător de autovehicul.

În acest context, bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost condus la sediul INML pentru recoltarea mostrelor biologice.

În cauză s-a deschis un dosar penal în cadrul căruia se efectuează cercetări, IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, se arată în comunicatul oferit de Poliție.

Cristina Bâtlan a divorțat de fostul soț după 26 de ani de căsnicie

Investitoarea de la Imperiul Leilor a avut un mariaj de 26 de ani cu Roberto Bâtlan, care s-a încheiat după ce leoaica a aflat de infidelitățile fostului partener. După o căsnicie care a durat aproape trei decenii, femeia de afaceri a decis să pună capăt relației atunci când i-a fost trădată încrederea de fostul soț. Deși aveau o relație frumoasă, iar Cristina Bâtlan nu se aștepta ca bărbatul pe care îl iubea să o mintă și să o înșele, decizia de a pune punct relației a fost abruptă și definitivă.

Cu toate acestea, cei doi au rămas în relații bune după separare, iar vedeta și-a refăcut viața alături de un om de afaceri din Bucovina, care a și cerut-o în căsătorie. Totul s-a petrecut într-un cadru de poveste, în Veneția, chiar de ziua de naștere a leoaicei de la Pro TV.

