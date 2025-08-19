Fotbalistul care a ”îngropat” FCSB la meciul cu Rapid a ajuns la salonul de înfrumusețare! L-a ”obligat” să-și facă sprâncenele!

Siyabonga Ngezana, fundașul care a gafat la golul egalizator al Rapidului din meciul derby cu FCSB, a făcut vâlvă într-un salon de înfrumusețare din București. Sud-africanul a fost să își stilizeze sprîncenele. Totul s-ar fi întâmplat cam prin perioada în care fotbalistul a avut probleme cu șefii FCSB-ului. Mai exact, sud-africanul a intrat la un moment dat în conflict cu Meme Stoica și și-a anunțat plecarea de la echipă. El nu a vrut anul trecut să facă deplasarea la un meci al roș-albaștrilor la Ovidiu, cu Farul lui Gică Hagi, încheiat 1-1. Ngezana s-ar fi dat lovit atunci, în ciuda faptului că doctorul echipei ar fi spus că el e apt de joc! Sud-africanul a mers la un salon beauty din Capitală, unde a avut o dorință specială. CANCAN.RO are toate detaliile, în exclusivitate.

Fotbalistul sud-african este recunoscut în vestiar ca fiind un rebel. Preferă stilurile vestimentare cel puțin controversate, el apărând în public costumat chiar în cowboy la evenimente publice unde a fost invitat. Mai mult decât atât, Ngezana a spus în presa din Africa de Sud că își dorește să se transfere de la FCSB la o echipă din Franța.

Ngezana, ”obligat” de iubită să-și stilizeze sprâncenele

Aproximativ în perioada în care a avut probleme la FCSB, Ngezana a mers la un salon de înfrumusețare din zona Piața Alba Iulia. A avut o dorință anume, la cererea expresă a prietenei lui, după cum ne-au dezvăluit sursele CANCAN.RO. Patroana salonului de înfrumusețare, Debora, a confirmat faptul că l-a avut client pe Siyabonga Ngezana. ”A fost la cosmetică. S-a ocupat colega mea de domnul respectiv. Ea vă poate da detalii. Domnului i-a făcut stilizare sprâncene”, ne-a spus patroana salonului de înfrumusețare din București. Angajata care s-a ocupat de fundașul echipei patronate de Gigi Becali a dezvăluit exact cum a fost interacțiunea cu fotbalistul sud-african. ”Eu nu prea vorbesc engleză, doar cu traducere, a fost mai complicat pentru mine. A făcut doar o stilizare de sprâncene la noi, pensat mai exact. A fost mulțumit. Domnul a venit la noi la recomandarea unui fotbalist african de pe la Rapid. Dar uite că nu mai știu cum îl cheamă pe acela!” , a spus Denisia, angajata salonului beauty din Capitală.

”Mi-a spus cam pe unde lucrează, de unde este, amănunte din acestea, cam atât, cât timp a stat cu mine, vreo jumătate de oră. Eu nu sunt microbistă, țin ca toată lumea cu echipa României. A stat vreo 25 de minute, cât i-am făcut stilizarea. Fiind bărbat, normal că lucrăm mai atent, să nu dăm o formă așa feminină! A zis că revine, dar știți cum e… Supărat nu a fost, dar probabil nu a mai avut nevoie. Nu avea nevoie, i-am explicat! La un astfel de bărbat nu se cere o formă feminină. Mai ales că el era înalt, bine făcut, te duci să pui forme la ochi așa… Nu!”, a mai spus Denisia.

Sud-africanul a lăsat o impresie bună iar la final a fost generos. ”A fost foarte vorbăreț și cu bun simț, respectuos. Dacă aș fi știut mai multă engleză, poate era altceva, dar așa… Au mai fost și alte colege aici. Mi-a părut bine, m-am bucurat așa, de asta am făcut și poză, am zis uite că e fotbalist acolo, la Steaua (n.r.- FCSB)! Am rugat o colegă să ne facă o poză, nu a fost o ședință foto (n.r.- râde)”, a mai spus angajata salonului beauty bucureștean.

CITIȚI ȘI: Gigi Becali, așa cum nimeni nu l-a mai văzut! Patronul FCSB a defilat la bustul gol și a întors toate privirile

Sursa foto: Facebook/FCSB&Ngezana

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.