FOTO | Are un corp de gazelă! Frida Aasen a furat, la Cannes, privirile tuturor cu formele sale perfecte

Frida Aasen, în vârstă de 28 de ani, a reușit să fure toate privirile, la Cannes! S-a afișat pe covorul roșu, la premiera filmului „Asteroid City”, iar prezența ei a răvășit întreaga audiență! A îmbrăcat o rochie care s-a mulat perfect pe trupul ei de gazelă. Iată mai jos, în articol, imagini cu supermodelul Victoria’s Secret.

Frida Aasen, supermodelul Victoria’s Secret, a avut o apariție de milioane la Cannes. A defilat pe covorul roșu, îmbrăcată fiind într-o rochie de un albastru electrizant. Ținuta a fost îndelung apreciată de cei prezenți la premiera filmului „Asteroid City”, în regia lui Wes Anderson. Norvegianca în vârstă de 28 de ani și-a pus în valoare trupul de gazelă, tras ca prin inel!

Cu un trup proporționat perfect, Frida Aasen a defilat pe covorul roșu, în „bătaia” camerelor de filmat și a fotografilor sosiți la eveniment. Rochia vaporoasă i-a lăsat la vedere umerii, spatele și o parte din abdomen.

Tânăra de 28 de ani este din Norvegia și a devenit recunoscută pentru aparițiile ei la Victoria’s Secret Fashion Show în 2017 și 2018. A fost descoperită de o agentă de modele, Donna Ioanna, în timp ce face cumpărături la un mall. Atunci, Frida avea vârsta de 14 ani.

Frida Aasen este căsătorită cu italianul Tommy Chiabra

Frida Aasen este căsătorită cu Tommy Chiabra, un afacerist din Italia. Cei doi s-au căsătorit în Portofino, la biserica Divo Martino, în iulie 2022. La evenimentul fastuos au luat parte și vedete de la Hollywood. În adolescență, a fost campioană la echitație.

Tatăl Fridei lucrează la o firmă privată, iar mama ei este casnică. Cei doi o susțin necondiționat pe fiica lor în carieră. Frida mai are o soră pe nume Amalie și a stat mult timp ferită de lumina reflectoarelor. Tânăra are o înălțime de 1.78 metri și o greutate de 56 de kilograme. Este adepta unei diete vegetariene și are foarte mare grijă de sănătatea și imaginea ei. De asemenea, este adepta sportului.

Sursă foto: Instagram, capturi video YouTube