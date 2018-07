FOTO-EXCLUSIV / Alina Eremia, extrem de HOT la sala de fitness! Așa își menține artista formele bine definite!

Alina Eremia, este fără doar și poate, una dintre cele mai populare artiste de pe scena showbiz-ului românesc și tot timpul trebuie să se ridice la înălțimea așteptările fanilor ei. Atunci când nu este pe scenă sau în studioul de înregistrări, artista trage tare în sala de fitness. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de senzație cu blondina ce face senzație în industria muzicală de la noi din țară.(CITEȘTE ȘI: MULTIMILIARDARA PARIS HILTON, MEGA-SHOW LA NUBA BUCUREȘTI!)

Zilele trecute, Alina Eremia a fost întâlnită la o sală de fitness din partea de nord a Capitalei. Îmbrăcată adecvat – cu o pereche de colanți și o bustieră neagră – cântăreața a reușit să atragă imediat atenția celor din jur. Etalând o formă de zile mari, artista s-a pus serios pe treabă și preț de oră a lucrat intens la mai multe aparate din sala respectivă. Și asta pentru că, silueta subțire cu sudoare se ține.

Merge de trei ori pe săptămână la sală

Am facut handbal cand eram mica si eram in echipa scolii, nu mai stiu ce post aveam, dar in niciun caz in poarta. Nu am abandonat treaba asta cu alimentatia dupa ce am slabit, pentru ca multi asta fac, zic "la revedere, mananc ce vreau". Ciocolata am reusit sa o inlocuiesc cu ciocolata indulcita cu stevie. Cateodata mai poftesc la cartofi prajiti", a declarant, în urmă cu câteva zile, Alina Eremia.

“AM PRIMIT TREI CERERI ÎN CĂSĂTORIE!”

Are mulți fani și se simte împlinită pe toate planurile. Inclusiv în cel sentimental. Are o relație cu Edi Barbu, pe care l-a cunoscut la sala de fitness. Bărbatul este tot timpul alături de ea și îi oferă tot sprijinul de care are nevoie. Cântăreața este, însă, discretă când vine vorba de relația ei.

„Nu mă ascund, aşa cum la un moment dat am vrut să spun povestea mea şi a iubitului meu pentru că deja se specula prea mult şi nu eram OK cu treaba asta. Nu mă ascund, dar nici nu îmi place să plusez pe treaba asta. Îmi place să plusez prin muzica mea„, a spus Alina Eremia la un post de televiziune.