FOTO. Linie dreaptă pentru Eurovision! Trei bombe-sexy se bat în finală

Linda Teodosiu, Laura Bretan şi Bella Santiago sunt cele trei artiste care visează să câștige selecția națională a concursului Eurovision. Una dintre acestea va reprezenta România la competiția internațională de la Tel Aviv, Israel, în luna mai. Ele sunt favoritele!

Laura Bretan (16 ani), câştigătoarea sezonului cu numărul 6 al emisiunii „Românii au talent“ (PRO TV), şi finalistă la “America’s Got Talent”, participă anul acesta la Eurovision cu piesa “Dear Father”, compusă de renumitul Mihai Alexandru. Adolescenta s-a născut peste Ocean, în Skokie, un sat aproape de oraşul Chicago, statul Illinois. În finala emisiunii “America’s Got Talent” (sezonul al 11-lea) din 2016, Laura Bretan s-a clasat pe locul al şaselea în preferinţele publicului american, cu interpretarea piesei “O mio babbino caro”. La audiţii, Laura se prezentase cu “Nessun dorma”, tot de Giacomo Puccini.

Cântăreaţa este mobilizată şi încrezătoare că poate câştiga marea finală de la Tel Aviv şi să aducă finala Eurovision 2020 în ţară. A spus că îşi doreşte să participe la Eurovision, în numele României, încă din 2017. Ea a primit mai multe oferte de la compozitori din Statele Unite, Italia sau Slovenia, dar mizează pe piesa lui Mihai Alexandru. Laura mai are o soră, Estera (12 ani), şi un frate, Petru (11 ani). Mama Laurei Bretan are în total 12 fraţi şi surori. Recent, ea şi-a luat cetăţenia română, astfel că poate reprezenta ţara noastră la marea finală de la Tel Aviv, conform click.ro.

O altă concurentă candidată la trofeu este nimeni alta decât Bella Santiago (29 ani), pe numele ei real Resciebelle (Bella). Ea s-a înscris şi în acest an la concursul naţional Eurovision, cu melodia “Army of love”, însă a mai avut o încercare şi în 2018 cu melodia “Auzi cum bate”. Câştigătoarea competiţiei “X Factor” (Antena 1), a premiului în valoare de 100.000 de euro şi finalistă la “Românii au talent” (PRO TV), în 2016, cântăreaţa a lansat single-ul de debut “Unpredictable” în februarie 2017. Piesa a fost produsă în studiourile HaHaHa Production, alături de Smiley, dar şi de compozitori internaţionali. Tot atunci a început colaborarea cu trupa Jukebox. În decembrie 2018, un alt eveniment important a avut loc pentru Bella Santiago, care s-a căsătorit cu iubitul ei, Nicolae Ionuţ Grigorie. Pentru el a luat, de altfel, decizia de a se stabili în România. Cei doi s-au cunoscut într-un local din Malaezia, unde Bella susţinea un concert. Cântăreaţa are o fiică dintr-o relaţie anterioară. Tatăl acesteia le-a părăsit imediat după naştere şi nu le-a mai căutat niciodată.

O mare surpriză a acestei ediţii este vedeta Germaniei, Linda Teodosiu (27 ani), frumoasa cu voce de aur. Şi ea este o obişnuită a competiţiilor muzicale, fiind îndelung aplaudată, pe când avea doar 16 ani, la “Germania caută un superstar”, concursul postului tv nemţesc RTL. Ea a ajuns până în semifinalele acestei competiţii din Germania, în 2008. Interpretarea excepţională a piesei “Hero”, a divei Mariah Carey, i-a adus Lindei felicitări chiar de la celebra cântăreaţă. În urma acestui succes, ea a fost solicitată să colaboreze cu nume mari ale scenei muzicale internaţionale, precum Gloria Gaynor, Beyonce şi Michael Bolton. Mai are un vis, să cânte alături de Michael Buble.

Linda Teodosiu se simte jumătate româncă-jumătate nemţoaică, dar îşi doreşte enorm să reprezinte România la Concursul Eurovision de la Tel Aviv. A colaborat cu artişti renumiţi, precum Beyonce şi Peter Maffay şi a lansat albumele ”Under Pressure” (2009) şi ”Full Stop” (2017). Linda a moştenit talentul muzical de la tatăl ei, cunoscutul saxofonist Flavius Teodosiu, alături de care cântă de la vârsta de 12 ani. Duminică, de la orele 20.30, le vedeţi pe scenă, la TVR 1.

Nicola (50 de ani) a obţinut locul 10, în urmă cu 16 ani, la finala Eurovision de la Riga, Letonia, cu piesa ”Don’t break my heart”, compusă chiar de fostul ei soț, Mihai Alexandru. Duminică, ea va cânta melodia “Weight of The World”, la care a muncit o întreagă echipă de compozitori, formată din Michael James Down, Jonas Gladnikoff şi Will Taylor.

În competiție mai intră și Teodora Dinu (21 ani) cu piesa ”Skyscraper”. În 2016, ea a fost backing-vocal pentru Ovidiu Anton, câștigătorul selecției naționale, cu „Moment of silence”. Letiția Moisescu (35 ani) & Sensibil Balkan vin în concurs cu piesa ”Daina”, compusă de Mihai Ogășanu (39 ani), care a revenit la Eurovision cu două compoziții scrise pentru doi artiști, ambele în finală. Piesa Letiției, ”Daina”, este după numele păpușii solistei.

Finala de duminică are loc la Sala Polivalentă București, de la ora 20.30, iar la show-ul organizat de TVR prin ARCUB se intră doar pe bază de invitații. Spectacolul va fi prezentat de Aurelian Temișan și de Ilinca Avram.