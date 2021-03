Fotografia pe care Cabral a făcut-o din mașină și a emoționat sute de români: ”Mesaj pentru tatăl care muncea în Aviatorilor acum 10 minute!”

În drum spre serviciu, Cabral a reușit fotografia cu care a emoționat sute de fani ai lui, care nu au ezitat să reacționeze. Este vorba despre o poză cu un tată care muncește alături de copilul lui la un om de zăpadă.

S-a întâmplat într-o intersecție din Capitală, unde Cabral stătea la semafor și nu a ratat instantaneul. "Mesaj pentru tatăl care muncea pe Aviatorilor acum 10 minute la omul de zăpadă, sub privirile fericite ale copilei: un întreg semafor te privea admirativ și-ți făcea poze. Ai mulți fani, mă număr printre ei! Normalitatea aia frumoasă, caldă, pe care am uitat s-o mai apreciem", a scris Cabral în dreptul emoționantei fotografii pe care a urcat-o pe Facebook.

Fotografia pe care Cabral a făcut-o din mașină și a emoționat sute de români

Iar reacțiile au curs. Cu sutele și în care oamenii, fani ai prezentatorului de la "Ce spun românii", de la Pro TV, au postat, la rândul lor, poze cu părinți, copii și oameni de zăpadă. "Și un Olaf colorat! Așa au spus copiii..", "Când viața îți dă zăpadă, bucură-te și construiește un om de zăpadă", "Superb, felicitări dânsului! La noi a fost: Mama și fiicele", "Am trecut și eu pe lângă ei (pe jos fiind, nu cu mașina) și chiar i-am admirat zâmbind", "Treabă tată-fiu, clar! Mama și sora în treaba lor, ei în treaba lor", "Cum să nu faci bucurie copilului, mai ales când muncește alături de tine", "Noi aseară am făcut unul mic la geam", "Deci merge și dacă stai la etj 10", "Și noi am făcut unul aseară, eram singuri în tot parcul. Este primul om de zăpadă al lui. I-a plăcut atât de mult încât nu voia să mai plece. Tati..tam..tati..tam…", sunt primele reacții ale fanilor lui Cabral.

Au continuat cu sutele. ”Ne-a făcut și nouă tati unul, chiar primul om de zăpada din viața copilului (2 ani). A fost tare fericit!”, ”Din păcate nu se știe când vom mai avea zăpada. E singurul pe care am reușit să îl facem în ultimii 4 ani”, ”Făcea omul în primul rând pentru fetiță și în al doilea rând pentru copilul din el …”, ”Și mie îmi este DOR să fac un om de zăpadă”, ”Noi nu am reușit să facem un om de zăpadă, dar ne-am bucurat enorm de prima zăpadă din iarna asta!”, ”Și soțul meu se joacă mereu cu copiii. Vine de la serviciu și asta face (se joacă cu ei), este un tată exemplar”, ”Fiecare cu zăpada lui … Gestul acestui domn probabil a topit inima soției … vorba ceea: florile nu pot rezolva toate problemele, dar sunt un bun început …”, ”Ăștia suntem noi…așa ne place să petrecem timpul în 2…ziua e la creșă…și nu am avut cum să facem om de zăpadă…dar…asta este normalitate…”, au fost alte reacții ale admiratorilor îndrăgitului prezentator de la Pro TV.