Fotografia postată de Smiley și Gina Pistol cu fetița lor. Micuța Josephine este de-a dreptul adorabilă

Smiley și Gina Pistol au publicat o fotografie de-a dreptul adorabilă cu fetița lor. Fanii au reacționat instant și au înroșit butonul de like.

În luna martie, Smiley și Gina Pistol au devenit pentru prima oară părinți. Cei doi și-au dorit enorm de mult să aibă un copil, iar dorința lor s-a îndeplinit. Micuța Josephine este acum centrul universului lor. În ciuda faptului că nu i-au dezvăluit până acum chipul fetiței lor, Gina Pistol și Smiley nu ezită să le dezvăluie fanilor momente din viața lor de părinți. (VEZI ȘI: DE CE NU SE MĂRITĂ GINA PISTOL CU SMILEY. DE „VINĂ” E FOSTUL LOGODNIC AL VEDETEI DE LA ANTENA 1)

Cei doi se bucură de fiecare clipă petrecută alături de minunea lor, iar marți seară au publicat o imagine de-a dreptul adorabilă cu Josephine. Micuța apare lângă pisica familiei, în timp ce o mângâie ușor, iar fanii s-au topit instant când au văzut imaginea: ”Doamne, ce minunăție de bebelușă!!!/ Iubire pură și necondiționată!/ Adorabilă/ Cât de mare s-a făcut/ Vai, cât de frumoasă poate fi poza asta”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor. Aproape 62.000 de aprecieri a strâns fotografia adorabilă.

Gina Pistol a revenit la Antena 1

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol în cele două emisiuni pe care le prezenta iubita lui Smiley: ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, după ce a născut. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, însă vedetei i-au lipsit momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții dornici să-și depășească limitele.

Iar, acum, iată că a venit momentul mult așteptat în care a revenit în platou! Iubita lui Smiley a postat, recent, pe rețelele de socializare câteva imagini de pe platourile de filmare din cadrul show-ului ”Chefi la cuțite”. Vedeta a mărturisit că a avut o senzație ciudată în momentul în care și-a intrat, din nou, în rolul de prezentatoare TV. (CITEȘTE ȘI: DE CE A FOST ABANDONATĂ GINA PISTOL DE MAMA EI. DE CINE A FOST CRESCUTĂ IUBITA LUI SMILEY)

”Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.