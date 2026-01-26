Acasă » Știri » Frații Pavăl, investiție neașteptată. Ce au cumpărat aceștia cu peste 4 milioane de euro

Frații Pavăl, investiție neașteptată. Ce au cumpărat aceștia cu peste 4 milioane de euro

De: Anca Chihaie 26/01/2026 | 11:02
Frații Pavăl, investiție neașteptată. Ce au cumpărat aceștia cu peste 4 milioane de euro
Frații Pavăl, fondatorii Dedeman și unii dintre cei mai discreți investitori români, își consolidează poziția în sectorul hotelier de lux din Europa printr-o serie de mișcări strategice care depășesc granițele României. Cea mai recentă achiziție vizează o proprietate situată în Elveția, pentru care au plătit peste 4 milioane de franci elvețieni, investiție considerată surprinzătoare prin scopul său: arena cumpărată urmează să fie demolată, conform documentelor analizate de presa economică.

Această tranzacție face parte dintr-un plan mai amplu de repoziționare și dezvoltare a activelor hoteliere deținute de frații Pavăl în Europa Occidentală. În paralel cu achiziția din Elveția, antreprenorii români accelerează pregătirile pentru una dintre cele mai ambițioase investiții din portofoliul lor internațional: modernizarea completă a Grand Hotel Gardone, o proprietate istorică amplasată pe malul lacului Garda, în nordul Italiei.

Hotelul din Italia a fost achiziționat în 2023 împreună cu grupul lituanian Apex Alliance, marcând astfel prima investiție hotelieră a fraților Pavăl în afara României. Inițial, planul de afaceri prevedea închiderea completă a unității și redeschiderea acesteia abia în 2026, după o renovare integrală. Ulterior, strategia a fost ajustată, iar hotelul a continuat să funcționeze încă un sezon, fiind închis doar temporar, la începutul lunii octombrie, pentru lucrări pregătitoare.

Proiectul de transformare a Grand Hotel Gardone este unul de amploare, cu un buget estimat la aproximativ 45 de milioane de euro. Investiția are ca obiectiv repoziționarea hotelului în segmentul premium de cinci stele și integrarea acestuia în circuitul internațional al turismului de lux. Planurile prevăd o renovare completă atât a spațiilor interioare, cât și a fațadei, cu accent pe păstrarea arhitecturii istorice care a consacrat clădirea încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

După finalizarea lucrărilor, hotelul va dispune de 160 de camere, două restaurante de top, două baruri, un centru de wellness cu piscine interioare și exterioare, zone moderne de fitness și spații dedicate evenimentelor, cu o suprafață totală de peste 800 de metri pătrați. Printre acestea se va regăsi și o sală de bal cu terasă panoramică, orientată spre lacul Garda, una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Italia.

Grand Hotel Gardone este o clădire emblematică, inaugurată în anul 1884, care a găzduit de-a lungul timpului numeroase personalități istorice. Printre cele mai cunoscute nume asociate cu hotelul se numără Winston Churchill, care a fost cazat aici în 1949, contribuind la aura legendară a locației, în special în rândul turiștilor britanici. În perioada în care a funcționat fără restricții, hotelul atrăgea anual între 45.000 și 50.000 de vizitatori.

Dezvoltarea proiectului este realizată în coordonare cu autoritățile locale, existând deja un acord care stabilește condițiile de desfășurare a șantierului și etapele de execuție. În funcție de calendarul final, finalizarea lucrărilor este estimată fie pentru anul 2027, fie pentru vara anului 2028, în funcție de complexitatea intervențiilor și de avizele necesare.

