Freddie Figgers, despre drumul formidabil spre viața de milionar, deși, a fost abandonat lângă un tomberon după ce s-a născut: “M-am simțit nedorit”. Povestea lui de viață a făcut înconjurul lumii

Milionarul Freddie Figgers și-a deschis inima în fața jurnaliștilor de la BBC și a oferit detalii emoționante despre viața sa. Potrivit mărturiilor lui, soarta nu a fost deloc blândă cu el la început… mama sa l-a abandonat lângă un tomberon la scurt timp de la naștere. A avut însă mare noroc cu părinții adoptivi, iar educația primită de la aceștia a contribuit enorm la dezvoltarea lui. El a reușit să facă o avere frumușică datorită unor brevete din domeniul tehnologiei: peste 60 de milioane de dolari are, conform unor informații noi.

Freddie Figgers: “Nu lăsa circumstanțele tale să definească cine ești”

Povestea impresionantă de viață a lui Freddie Figgers a făcut înconjurul lumii și i-a îndemnat pe oameni să nu lase circumstanțele în care ajung cu sau fără voia lor să îi definească… Pe când avea doar opt ani, el și-a întrebat tatăl, pe Nathan, despre nașterea lui, iar răspunsul pe care l-a primit nu îi va uita niciodată.

“Mi-a spus: «Uite, îți voi spune direct, Fred. Mama ta biologică te-a aruncat, iar eu și Betty nu am vrut să te trimitem la orfelinat și te-am adoptat, iar tu ești fiul meu»”, a declarat milionarul de 31 de ani pentru BBC.

La doar două zile după ce a fost adus pe lume de mama biologică, aceasta l-a abandonat la o ghenă de gunoi, aflată într-o zonă rurală din Florida. Nathan Figgers și soția sa, Betty, aveau peste 50 de ani când s-a născut Freddie și, deși crescuseră mai mulți copii, ei s-au hotărât să îl adopte. Betty Mae Figgers lucra la o fermă, iar soțul ei era acel om bun la toate și locuiau în Quincy, o comunitate rurală cu aproape 8.000 de oameni în Florida de Nord.

Părinții adoptivi i-au oferit toată dragostea pe care și-ar fi putut-o dori, însă, copiii din cartierul său îi aflaseră secretul dureros și îl supărau mereu. Conform declarațiilor sale, aceștia îl numeau “coș de gunoi”, îi spuneau că este murdar și că nimeni nu îl vrea.

“Îmi amintesc că uneori coboram din autobuzul școlii, iar copiii veneau după mine, mă luau și mă aruncau într-un coș de gunoi și râdeau de mine”, a mai mărturisit Freddie Figgers, care este inventator și antreprenor în domeniul telecomunicațiilor. Ulterior, el a precizat că și Nathan Figgers a avut parte de un tratament urât din partea adolescenților: “Ha-ha-ha, uite-l pe moșul cu bastonul”.

În ciuda episoadelor traumatizante, antreprenorul a crescut și s-a maturizat având un model bun în părinții lui.

“L-am văzut pe tatăl meu ajutând mereu oamenii, oprindu-se la marginea drumului și ajutând străinii, hrănind persoanele fără adăpost”, a mai spus Freddie Figgers pentru bbc.com.

Freddie Figgers a primit primul său computer la vârsta de nouă ani, după ce a mers cu părinții într-un magazin second-hand. După ce a negociat cu vânzătorul, a plătit pentru el 24 de dolari, iar când a ajuns acasă, a observat că nu funcționa. Acela a fost momentul în care s-a aprins și mai tare flacăra iubirii pentru tehnologie, el fiind pasionat de calculatoare.

“Când am ajuns acasă, computerul nu a pornit. M-am uitat în el și am văzut condensatoarele sparte. Aveam pistoale de lipit, aparate radio, ceasuri cu alarmă, așă că am scos părți din ele și am lipit placa”, își amintește milionarul, care a precizat că, după aproape 50 de încercări, a reușit să pornească acel computer.

Pe când avea 12 ani, Freddie Figgers a început să repare computerele defecte de la laboratorul școlii. La 15 ani, el a decis să renunțe la școală și să înceapă o afacere cu calculatoare, spre disperarea părinților săi adoptivi. Însă, ușor, ușor, business-ul său a început să meargă din în ce mai bine.

Prima invenție profitabilă a lui Freddie Figgers a apărut după ce tatăl său a făcut Alzheimer și începuse să se rătăceacă. El a realizat un dispozitiv de urmărire și l-a pus în talpa pantofilor tatălui său. Când starea de sănătate a tatălui său s-a înrăutățit, familia voia să îl înterneze într-un azil, dar Freddie Figgers s-a opus total.

“Nu m-a abandonat, așă că nu aveam de gând să îl abandonez”, a spus tânărul inventator, care așa a ajuns să meargă chiar și la întâlniri de afaceri cu tatăl său.

Milionarul avea 24 de ani când tatăl său, Nathan Figgers, a murit. Apoi, el și-a vândut invenția cu 2,2 milioane de dolari. Tot pornind de la un caz din familie, el a inventat un glucometru care transmite nivelul glicemiei unei persoane către o rudă. Și după asta, el a înființat și propria companie de telecomunicații.

Sursa foto: Facebook / @Freddie Figgers