Fructul care ajută vederea să fie și mai bună. Beneficiile sale nu se opresc aici

Fructele nu ar trebui să lipsească din alimentația românilor pentru că au beneficii nenumărate. Unul dintre ele îi poate ajuta pe oameni să aibă o vedere mai bună. De asemenea, specialiștii au descoperit că este important și în combaterea anumitor boli, inclusiv a cancerului.

În ultimii ani, interesul pentru alimentația naturală a crescut din ce în ce mai mult în rândul românilor. Oamenii încearcă să găsească alternative sănătoase pentru a înlocui vechile obiceiuri periculoase. Astfel, reușesc să își mențină organismul puternic. Unele fructe sunt la mare căutare datorită numeroaselor beneficii pe care le au. Unele dintre ele pot ajuta la combaterea sau prevenirea unor boli grave.

Ce fruct îmbunătățește vederea

Medicii le recomandă românilor să introducă afinele în alimentație. Studiile au arătat că au numeroase beneficii, inclusiv îmbunătățirea vederii. Acestea conțin antocianini, un antioxidant care mărește acuitatea vizuală în special în timpul nopţii.

Consumul acestor fructe este important mai ales în cazul persoanelor care lucrează în subteran sau în medii întunecate. În plus, afinele sunt recomandate în cazul retinopatiei diabetice pentru că pot reduce sinteza de colagen la nivelul retinei, ameliorând simptomele.

Afinul este un subarbust care crește în special în zona montană, iar fructele, de culoare albastru-închis, formă rotundă, zemoasă, cu suc violaceu și gust dulce-acrișor, au proprietăți deosebit de benefice pentru sănătate. Ele se numără printre fructele de pădure cu cel mai mare conținut de nutrienți. Iată ce conține o porție de 150 de grame de afine:

Fibre : 4 grame

Vitamina C : 24% din doza zilnica recomandata

Vitamina K : 36% din doza zilnica recomandata

Mangan : 25% din doza zilnica recomandata.

Pe lângă îmbunătățirea vederii, afinele reglează și funcţionalitatea circulaţiei sanguine. De asemenea, aceste fructe pot ajuta la tratarea mai multor afecțiuni precum edeme, varice, varicoflebite, tromboflebite sau cistită, conform Almanah Online.

Mai mult decât atât, afinele conțin acid galic. The Journal of Biochemical and Molecular Toxicology a publicat un studiu de evaluare a efectelor pe care acest acid îl are asupra cancerului la sân. Potrivit cercetătorilor, poate încetini sau chiar distruge boala nemiloasă, fără a afecta celulele sănătoase, notează site-ul Livada de ceai.

