Fructul preferat al pensionarilor este vedeta toamnei! 1 kg costă doar 6 lei

De: Denisa Iordache 03/09/2025 | 18:40
Sursă: freepik

În vremuri în care românii simt tot mai tare scumpirile la alimente, există și unul care se găsește pe rafturi mai ieftin decât era anul trecut: pruna. Astfel, pensionarii se pot bucura de fructe gustoase la prețuri accesibile, un kilogram având prețul de 6 lei.

Sezonul magiunului și a pălincii de prune a început, iar fructele sunt pregătite pentru preparare. S-au copt perfect, în ciuda vremii care nu a ținut cu ele în acest an. Gospodinele se pregătesc intens pentru iarna ce vine și prepară delicatese care, spre bucuria românilor, sunt accesibile ca preț.

Prunele sunt niște fructe iubite pentru delicatesele care pot ieși din ele. Românii fac compot, gem sau magiun cu ele, iar anul acesta prețurile variază între 25 și 30 de lei în funcție de sortiment. Producătorii care au hectare întregi cu livezi culeg prunele, iar mai apoi le gătesc și le transferă în borcane. Printre aceștia se numără și Marius, un producător care a vorbit despre cum ar trebui să fie procesul și a oferit un sfat esențial.

„Indicat ar fi ca pruna să fie foarte coaptă. Scoți sâmburele, o pui la ceaun, la foc de lemne. Cel mai indicat e să facă fără zahăr.”, a spus acesta pentru Observator.

Sursă: Pixabay

În ceea ce privește piețele, prunele sunt deja vedete. Pensionarii se pot bucura de 1 kilogram de prune la doar 6 lei, iar rafturile sunt pline cu diverse sortimente.

Totuși, un procent de aproximativ 20-30% din producție a fost afectat de furtuni și îngheț.

„Sunt afectate soiurile românești care au înflorit timpuriu, despre deosebire de celelalte care au avut înflorirea ceva mai târziu”, a spus Claudia Gogu, reprezentant al Dircției Agricole Suceava.

