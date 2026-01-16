Frumoasa actriță care făcea furori în România în anii ’90 a ajuns de nerecunoscut. Cum le răspunde fanilor care îi critică aspectul fizic

Rachel Ward, actrița din „Pasărea Spin” care făcea furori în rândul publicului din România în anii ’90, a ajuns de nerecunoscut. Din imaginea din perioada sa de glorie, Ward a ajuns practic să semene cu o bătrânică obișnuită, spun fanii, care au criticat-o puternic în ultima perioadă în mediul online.

Recent, ea a postat pe internet o serie de imagini în care promova inițiativa „Farmthru”, care susține „carnea etică”, iar internauții au taxat-o rapid pe actriță pentru modul în care arată, descriind-o ca arătând rău și susținând că aceasta și-a neglijat aspectul fizic.

Cum arată Rachel Ward în 2025

În replică, actrița, în vârstă de 68 de ani, spune că asemenea critici nu o afectează, scrie Daily Mail. Ward a postat pe Instagram luna trecută pentru a le mulțumi clienților pentru sprijinul lor pe parcursul anului 2025. Ea deține o fermă de vite de carne în Australia împreună cu soțul ei, Bryan Brown, în vârstă de 78 de ani, cu care s-a căsătorit în 1983, la doar câteva luni după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului „Pasărea Spin”.

Cuplul – care i-a interpretat pe soții Luke O’Neill și Meggie Cleary pe ecran – are trei copii – Rosie, 42 de ani, Matilda, 39 de ani, și Joe, 34 de ani.

Cunoscuta actrță a fost intens criticată de fani

Deși postarea actriței este una lăudabilă și aparent inofensivă, fanii nu au fost prea plăcut impresionați de felul în care aceasta arată. În replică, ei au ținut să o taxeze pe Ward, acuzând-o că arată foarte rău pentru vârsta sa.

„Am citit că are 68 de ani. Pare mult mai în vârstă! Am 62 de ani și nu-mi vine să cred că este doar cu câțiva ani mai în vârstă decât mine”, a scris unul dintre ei, în timp ce altul a oferit o replică similară: „OMG, ce naiba s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă”.

Un alt critic a susținut că apariția lui Rachel este cauza „anilor de neglijență” de care actrița ar fi dat dovadă. Mai mulți urmăritori au sărit în apărarea lui Ward, unul dintre ei spunând: „Pentru numele lui Dumnezeu, comentarii oribile – a fost, este frumoasă și face o treabă incredibilă”.

Răspunzând la comentariu, Rachel a spus că îi pare rău pentru cei care au criticat apariția ei în videoclip.

„Mulțumesc, dragă doamnă, pentru că mi-ați sîrit în apărare. Îmi pare rău pentru acele suflete sărace care se tem atât de mult de îmbătrânire. Vor învăța că este libertatea supremă a unei femei să lase tinerețea și frumusețea să treacă. A fost minunat cât a durat, dar există mult mai mult decât atât în ​​viață. Nu poți cunoaște plăcerile ei până nu ajungi acolo”, a scris Rachel.

