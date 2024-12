Fumează ca un șarpe și toarnă alcool! Anca Dinicu a născut acum o lună, dar când a scăpat în Loft și-a făcut, grav, de cap! Iubitul a păzit-o din umbră

Veste mare dădea Anca Dinicu acum o lună: aducea pe lume un bebeluș! Actrița a respectat cu strictețe sfaturile medicilor, dar odată ce și-a văzut visul împlinit, și-a amintit de cluburile ”pierdute” o bună bucată de timp. Deh, e tânără, are nevoie și ea de distracție. Loft a ales, alături de soțul ei, iar acolo și-a făcut fenta. Și ce fentă! CANCAN.RO a fost pe fază și vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Anca Dinicu și soțul ei au descins, cum spuneam, în club, actrița fiind pusă rău pe distracție. De altfel, a dat tonul fără ezitare: și-a aprins țigara, a comandat băutura și s-a pus pe treabă. Numai zâmbete a fost, alături de câțiva prieteni. În tot acest timp, soțul i-a fost ca o umbră! Mereu în spatele ei și gata să o protejeze, dar și să-i îndeplinească dorințele.

Anca a tras din țigară ca un șarpe, parcă s-a descătușat, după lunile în care a tânjit după un fumuleț. Și păhărelele s-au golit, că, vorba aia, dacă nu-i și băuturică, atunci unde-i marele chef. Se poate spune, fără exagerare, că Anca Dinicu a avut o seară pe cinste, dusă până înspre noapte, pentru ca apoi să se retragă la brațul soțului ei și, în scurt timp, să ajungă acasă.

A ales numele băiețelului pe ultima sută de metri

În urmă cu aproximativ o lună, Anca Dinicu împărtășea cu fanii marea veste. A fost felicitată, a primit buchete de flori! Iar buna ei amică, Monica Munteanu, avea să divulge și numele bebelușului.

„Viața începe astăzi, felicitări pentru noua postură de mămică și bun venit acasă lui Radu! Te iubim”, i-a scris Monica.

”Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael. Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic . Constantin sigur rămâne”, spunea actrița, doar că, pe ultima sută de metri, s-a răzgândit, iar pe micuț o să-l strige Radu! 😜

