Furioși pe Elon Musk, americanii nu mai cumpără mașini Tesla. Rezultate dezastruoase pentru celebra marcă

În momentul în care Elon Musk își încheie a doua lună de activitate ca parte a echipei președintelui Donald Trump de la Casa Albă, proprietarii de Tesla își vând vehiculele electrice la niveluri record, potrivit unei analize realizate de site-ul național de cumpărături auto Edmunds.

Conform datelor publicate joi de Edmunds, luna martie a reprezentat „cea mai mare cotă înregistrată vreodată” pentru schimburile de mașini Tesla cu alte mașini noi sau second-hand de la dealeri care vând alte mărci, conform CNBC.

Mulți cumpărători de mașini își schimbă mașina electrică Tesla pentru un model Tesla mai nou. Datele Edmunds nu au ținut cont de aceste tranzacții.

De ce a devenit Elon Musk brusc nepopular în Statele Unite

De la venirea sa la Washington, D.C., în ianuarie, ca figură centrală a celei de-a doua Administrații Donald Trump, Elon Musk a trecut la tăieri în forța de muncă federală și cheltuielile guvernamentale și a obținut acces la sisteme informatice și date guvernamentale sensibile, deși eforturile sale au fost contestate în mod repetat în instanță.

Înainte de a fi numit la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), Musk a cheltuit anul trecut aproximativ 290 de milioane de dolari pentru a contribui la propulsarea președintelui Donald Trump înapoi la Casa Albă.

Investitorii s-au grăbit să cumpărat acțiuni Tesla după victoria lui Trump în noiembrie, dar în ultima vreme s-au grăbit să le vândă, făcând ca prețul acțiunilor să scadă cu 42% în acest an.

Valuri de proteste au vizat fabricile Tesla din SUA și nu numai. În plus, acte criminale de vandalism și incendiere au vizat magazinele, vehiculele și stațiile de încărcare Tesla din SUA.

De ce se confruntă Tesla cu concurență sporită din partea celorlalți producători

În plus, Tesla se confruntă cu o concurență sporită din partea producătorilor de vehicule electrice. În ianuarie, S&P Global Mobility a constatat că vânzările Tesla au scăzut cu aproximativ 11% de la an la an în SUA, în timp ce Ford, Chevrolet și Volkswagen și-au consolidat vânzările de vehicule electrice, câștigând cote de piață.

„Schimbările în sentimentul consumatorilor față de Tesla ar putea crea o oportunitate pentru producătorii auto tradiționali și startup-urile EV de a câștiga teren”, a scris într-un e-mail Jessica Caldwell, unul din reprezentanții Edmunds.

De ce antipatia față de Elon Musk afectează vânzările Tesla

Marca Tesla, mai mult decât orice altă marcă a altui producător auto, este strâns legată de directorul general al companiei. În august 2024, sondajele Edmunds au arătat că doar 2% dintre cumpărătorii de mașini din SUA nu erau familiarizați cu Musk.

„Pe măsură ce loialitatea și interesul față de marca Tesla se clatină, cei care oferă prețuri competitive, tehnologii noi sau pur și simplu mai puține controverse ar putea capta interesul proprietarilor Tesla care dezertează și al celor care cumpără un vehicul electric pentru prima dată.”

Edmunds a mai spus că luna trecută achiziția de modele noi de vehicule Tesla pe platforma sa a scăzut la cel mai scăzut nivel din octombrie 2022, după ce atinsese un nivel maxim în noiembrie.

Chiar înainte ca Musk să ajungă la conducerea Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), brandul Tesla avea probleme.

Valoarea mărcii scăzuse cu 26%, sau aproximativ 15 miliarde de dolari, în 2024, un al doilea declin anual consecutiv, potrivit firmei de cercetare și consultanță Brand Finance.

