Gabi Bădălău, prima reacție după ce Claudia Pătrășcanu a spus că fosta soacră ar fi incediat casa din Bolintin: ”Într-adevăr, a luat foc puțin”

Gabi Bădălău reacționează după acuzațiile pe care fosta soție i le-a adus! Afaceristul a explicat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, de fapt, atunci când casa i-a luat foc.

Miercuri, 7 februarie, CANCAN.RO a publicat un interviu exclusiv cu fosta soție a lui Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu. Artista a povestit, printre altele, un episod tulburător trăit de copiii ei în casa afaceristului din Bolintin. Vedeta a susținut că mama milionarului a fost cea care a dat foc la casă, în timp ce micuții se aflau acolo. Mai mult, a declarat că familia fostului soț încearcă să îi întoarcă pe cei doi copii împotriva ei.

La scurt timp distanță, Gabi Bădălău a reacționat în urma celor spuse de Claudia Pătrășcanu. Afaceristul din Bolintin susține că fosta lui soție a dramatizat, iar situația nu a fost așa de gravă cum a descris-o ea. Totuși, recunoaște că incidentul a avut loc. Mai mult decât atât, milionarul a ținut să precizeze că artista are o răutate pe care nu a mai întâlnit-o niciodată.

„Cu tot respectul pe care îl am pentru dânsa, mai ales că este sau, în primul rând, că este mama copiilor mei. Are o doză de ură și de răutate pe care eu nu am întâlnit-o în viața mea. Referitor la al doilea subiect, de fapt am asta am și citit, că a dat foc casei sau ceva.

S-a întâmplat un episod, cred că era de sărbători, am avut pe masă lumânări într-un aranjament din ăsta de Crăciun, și deasupra aranjamentului erau niște hârtii sau ceva de genul ăsta, eu eram sus în casă. Într-adevăr, a luat foc puțin, cred că fiecăruia i s-a întâmplat în casă, ferească Dumnezeu.

S-a stins imediat, noi, mama și cine era la parter a stins acel foc, s-a terminat povestea și atât. Doar că, fiind mici, copiii i-or fi povestit maică-sii exagerând. Ea, bineînțeles, a făcut o poveste gravă și dramatică de la acest subiect.”, a explicat afaceristul, la Antena Stars.