Gabi Bădălău se sparge în figuri pe banii Biancăi Drăguşanu! Imagini fabuloase cu afaceristul dând dedicaţii din poşeta ei

Dedicațiile „curg”, dar banii tot din poșeta Biancăi Drăgușanu ies! Într-un videoclip în care apare cântând Florin Salam, Gabi Bădălău se „sparge în figuri” pe „monetarul” blondinei. Iată mai jos în articol despre ce este vorba.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au afișat la o petrecere a Clanului Cămătaru. Evident, de la party nu a lipsit, sub nicio formă, „Regele” manelelor, și anume Florin Salam. Dedicațiile au curs pe bandă rulantă la eveniment, iar printre cei care l-au cinstit pe cântăreț s-a numărat și Gabi Bădălău. Totuși, banii n-au venit din buzunarul lui, ci din poșeta blondinei!

În timp de Florin Salam cânta în fața tuturor, la petrecere, Gabi Bădălău, care se afla în stânga iubitei sale, i-a solicitat Biancăi Drăgușanu să scoată bani din geantă pentru a da o dedicație. Zis și făcut! Blondina nu a stat deloc pe gânduri și, subtil, i-a căutat în poșetă, arată puterea.ro.

Bianca Drăgușanu s-a confruntat cu probleme de vedere

Pentru că avea ochii roșii, dureri de cap și simțea o tensiune oculară, Bianca Drăgușanu a mers la doctor, pentru a efectua un control. În urma acestuia, blondina a ajuns să poarte ochelari de vedere.

„Trebuie să vă povestesc cum am ajuns eu să-mi fac ochelari într-o zi. Decizia am luat-o în jurul prânzului, pentru că de o perioadă, de vreo 6 luni, pur și simplu aveam ochii roșii, mă durea capul, aveam o oarecare tensiune oculară și astăzi când am ajuns la atelier și sora mea mi-a zis: «Acum te programezi la doctor acum îți vei face ochelari că știu că ai nevoie de asta». Am terminat de pozat rochiile la atelier și am ajuns direct la spitalul de ochi, unde am făcut o consultație în urma căreia a trebuit să fac ochelari”, a relatat Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

Sursă foto: capturi video, Instagram