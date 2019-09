Gabi Balint, din nou pe masa de operații după infarctul suferit. Ce au descoperit medicii

Gabi Balint se va afla din nou pe masa de operații după infarctul suferit în urmă cu trei zile. În urma analizelor medicale făcute, doctorii au descoperit unele nereguli și i-au recomandat fostului fotbalist să își facă o nouă intervenție chirurgicală în curând. Iubita lui Gabi Balint a transmis un mesaj emoționant în urmă cu câteva ore.

Gabi Balint, din nou pe masa de operații după infarctul suferit

În prezent, Gabi Balint este internat la Spitalul Fundeni, după ce medicii de aici i-au montat trei stenturi la câteva ore după infarctul făcut în seara de vineri, 20 septembrie. Starea fostului sportiv este stabilă și el va fi supus unei intervenții minim invazive pentru montarea unui nou stent, relatează Digi Sport. În cazul în care nu apar complicații, fostul fotbalist al Stelei va fi externat în cursul zilei de vineri, 27 septembrie.

Iubita lui Gabi Balint a transmis un mesaj de mulțumire către toți cei care s-au rugat pentru sănătatea lui și care i-au trimis gânduri senine. “Vă mulțumesc, pentru toate încurajările și gândurile bune! Gabi Balint a rămas la fel de puternic cum îl știm și este bine acum! Are alături o echipă minunată de medici, la Fundeni, ceea ce mă face sa ma închin încă o dată in fața profesionalismului cardiologilor români! Stars can’t shine without darkness (n.r.: Stele nu pot străluci fără întuneric)”, a scris Luciana Pop pe un site de socializare.