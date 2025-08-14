Gabi Tamaș a înșelat-o pe Ioana! „Toată lumea se ceartă”

Gabriel Tamaș și Ioana trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de două decenii, cei doi având și o fiică superbă împreună. S-au îndrăgostit în adolescență, iar de atunci au rămas unul lângă altul. Deși anii au trecut peste ei, relația lor nu s-a schimbat, însă a fost și ea presărată cu tot felul de momente dificile. Recent, fostul fotbalistul a dezvăluit că în relația de 20 de ani a călcat și strâmb.

Ioana și Gabriel Tamaș se cunosc încă de pe vremea când erau adolescenți, iar, din 2012, sunt soț și soție. Și-au construit o familie frumoasă împreună, care a fost întregită de fiica lor, Selena. Mereu atent la nevoile soției, fostul fotbalist a reușit să aibă o căsnicie durabilă și care a depășit de-a lungul timpului orice obstacol.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenție”, declara Ioana Tamaş, în urmă cu ceva timp.

Însă, deși au la activ o relație de lungă durată, aceasta nu a fost ferită de probleme, iar ca în orice cuplu au mai apărut și certuri. Mai mult, Gabriel Tamaș a dezvăluit recent, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Morar, că a călcat și strâmb în relație. S-a întâmplat o sigură dată, în tinerețe, iar de atunci nu a mai greșit niciodată.

„Mihai Morar: Adică Ioana nu ți-a greșit niciodată cu nimic? Gabi Tamaș: Bă, nu cred că m-a înșelat. Nu cred că m-a înșelat că aș fi aflat. Mihai Morar: Dar tu i-ai greșit Ioanei? Gabi Tamaș: Aici, da… Când eram mai mic, în Rusia. Și eu sunt fidel. Crede-mă nu am avut viciul ăsta. Mihai Morar: Și totuși ești cu soția ta de 20 de ani. Gabi Tamaș: Ea e Leoaică. Eu sunt Scorpion. Mihai Morar: Deci secretul căsniciei nu e să nu te cerți. Gabi Tamaș: Toată lumea se ceartă. Deci credeți-mă, nu există cupluri perfecte sau căsnicia perfectă. Toți ne certăm”, a spus Gabriel Tamaș, în cadrul podcast-ului.

Ioana Tamaș, o împătimită a sportului

Nici soția lui Gabriel Tamaș nu este străină de lumea sportului. Puțin sunt cei care știu că Ioana a făcut gimnastică în tinerețe şi a urmat apoi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu specializare în Schi Alpin. Acum, aceasta este expertă în fitness şi a dezvăluit că nu trece nicio săptămână fără să se ducă în sala de sport.

„Pasiunea pentru fitness am descoperit-o după ce am adus-o pe lume pe fetiţa noastră, Selena, deoarece mi-am dorit întotdeauna să fiu o mamă tânără şi în formă. Am început să merg la sală pe vremea când soţul meu juca în Anglia, după care am revenit în România şi am continuat activitatea alături de antrenoarea mea. Pot spune că ea m-a ambiţionat şi a făcut din asta propriul meu stil de viaţă. Nu pot fără!”, declara Ioana Tamaş, în urmă cu ceva timp.

