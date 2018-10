Gabi Tamaș: „Ăsta e fotbalul, sportul, se mai întâmplă!”

Fundașul naționalei României, Gabriel Tamaş susţine că nu merita să fie eliminat în duelul pe care tricolorii l-au terminat nedecis cu Serbia pe „Național Arena”, scor 0-0.

Tamaș a spus că se bucură pentru rezultatul de egalitate reuşit în inferioritate numerică. „Dacă a fost penalty, ce să se întâmple? N-aţi văzut meciul? Ce să se întâmple? Nu, sunt chior, nu îl văd în faţa mea? Cum să nu îl văd? Puteai să dai fault, că l-am şters puţin la ureche, dar puteai să dai doar galben, s-a văzut că e fără intenţie. Cred că a fost cea mai lungă repriză din viaţa mea după ce am fost eliminat. Ăsta e fotbalul, sportul, se mai întâmplă. M-am bucurat foarte mult că am fost chemat, mă bucur că nu am pierdut în dubla asta. Nu a fost cu intenţie să fiu eliminat, nimeni nu-şi doreşte asta. Ne bucurăm că am făcut egal în 10 oameni”, a declarat Tamaş.

La rândul său, portarul Ciprian Tătăruşanu este mulţumit de remiza obţinută, subliniind că gazonul de pe Arena Naţională i-a dezavantajat pe „tricolori”. „A fost galben la Tamaş, dar nu a fost de roşu, cred că a fost prea mult. Cred că e OK că am obţinut un punct. Nici fanii nu au avut motive pentru o atmosferă mai frumoasă, având în vedere că mai tot meciul ne-am apărat. Şi gazonul ne-a dezavantajat, nu a fost deloc bun. Ar fi culmea să ne suspende şi terenul pentru două torţe”, a spus Tătăruşanu.

România, care a remizat cu Serbia şi la Belgrad, 2-2, este neînvinsă în grupă şi mai are de jucat două meciuri, cu Lituania pe teren propriu (7 noiembrie) şi cu Muntenegru în deplasare (20 noiembrie).