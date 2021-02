Gabriel Batistuta, idolul Fiorentinei

Până să traverseze oceanul către Europa, Gabriel Omar Batistuta era tentat de baschet, datorită înălţimii sale, însă Mario Kempes şi naţionala Argentinei, campioni mondiali în 1978, i-au schimbat destinul celui născut pe 1 februarie 1969, în Santa Fe.

Batistuta şi-a făcut ucenicia la granzii Argentinei, Newell’s Old Boys, unde a semnat primul său contract de profesionist, în valoare de 20 de mii de dolari, River Plate şi Boca Juniors, echipe la care nu a stat mai mult de un sezon şi pentru care a marcat în total 20 de goluri.

În 1991, Vittorio Cecchi Gori, pe atunci vicepreşedinte la Fiorentina, a urmărit atent naţionala Argentinei la Copa America şi s-a întors în oraşul Renaşterii cu giuvaerul Gabriel Omar Batistuta, fotbalistul care a avea să marcheze pentru mândria Toscanei 168 de goluri în 269 de jocuri oficiale. Golgeter în Serie A în 1995, cu 26 de reuşite, Batigol a cucerit doar o Cupă şi o Supercupă cu Fiorentina, a luptat pentru culori chiar şi atunci când echipa a fost în Serie B şi i-a rămas loial chiar şi atunci când la club au ajuns ofertele mai-marilor Manchester United şi Real Madrid.

„Aş fi preferat să iau un singur titlu cu Fiorentina decât zece cu Manchester United”, avea să declare Batistuta în ziua în care a fost întrebat cu ce regret s-a despărţit de fotbal. În tricoul viola, Gabriel Batistuta a doborât şi recordul lui Ezio Pascutti, care rezista de 30 de ani, marcând în toate partidele din primele 11 etape ale sezonului 1994-1995.

Desemnat în 1999 cel mai bun fotbalist străin din Italia, Batistuta a cucerit, totuși, lo scudetto, însă în Cetatea Eternă, cu AS Roma, în 2001, an în care şi-a trecut în palmares şi Supercupa Italiei. După Florenţa şi Roma, Batistuta a urcat în Nord, la Milano, unde nu a reuşit decât 2 goluri în 12 meciuri jucate pentru Internazionale Milano. Finalul carierei l-a prins pe Batistuta în Qatar, la Al Arabi, echipă pentru care a reuşit 25 de goluri, record absolut în istoria clubului. Batistuta a participat la trei ediţii de Campionat Mondial cu naţionala Argentinei şi are în palmares Copa America şi Cupa Confederaţiilor FIFA.