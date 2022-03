Gabriela Cristea a ajuns în culmea disperării. Motivul pentru care vedeta nu poate slăbi: ”Nu mai am nici energie, sincer”

Gabriela Cristea a ajuns la capătul puterilor. Vedeta le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că a ajuns în culmea disperării, deoarece nu poate slăbi. Soția lui Tavi Clonda a mărturisit că se gândește în fiecare zi la acest lucru.

Prezentatoarea de la Antena Stars, Gabriela Cristea, trece prin clipe grele. Vedeta de televiziune le-a mărturisit fanilor săi faptul că a ajuns în culmea disperării, deoarece nu poate scăpa de kilogramele în plus. Cu toate acestea, partenerul ei de viață, Tavi Clonda, o îndeamnă însă să se simtă bine în corpul ei.

CITEȘTE ȘI: BOALA SECRETĂ ȘI INTIMĂ DE CARE SUFERĂ GABRIELA CRISTEA. „TREBUIE SĂ FAC RMN, M-AM PROGRAMAT DEJA”

Gabriela Cristea: ”Mă apucă disperarea”

În urmă cu câteva zile, Gabriela Cristea le-a mai mărturisit internauților că îi trece zilnic prin minte această frustrare a sa. Iată ce mesaj le-a transmis prezentatoarea TV urmăritorilor săi pe contul ei de Instagram.

”În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea”, a declarat Gabriela, în cadrul unui live de pe Instagram.

În anul 2021, Gabriela Cristea a ținut o cură de slăbire

Acum un an, vedeta de televiziune le spunea fanilor că a intrat la cura de slăbire pentru a scăpa de kilogramele în plus. Gabriela Cristea avea atunci meniul împărțit în cinci mese, trei principale și două gustări.

”M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super!

Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, spunea Gabriela Cristea, anul trecut.

VEZI ȘI: MARIA CONSTANTIN, DESPRE CEARTA DINTRE EA ȘI GABRIELA CRISTEA. CE A GĂSIT CÂNTĂREAȚA ÎN CASA FOSTULUI SOȚ?