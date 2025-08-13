Gabriela Cristea, dezvăluiri despre noul ei proiect! Și-a pus fanii pe jar după ce a renunțat la televiziune: ”Am mai făcut un pas important!”

După ce a renunțat la televiziune și a tras obloanele și peste afacerea cu dulciuri, Gabriela Cristea pare pregătită să înceapă un nou capitol în carieră. Vedeta și-a pus fanii pe jar, anunțând că lucrează la un proiect complet nou, dar păstrează suspansul și refuză, deocamdată, să dezvăluie detaliile. În schimb, a oferit câteva indicii care au aprins imaginația internauților.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cuplurile longevive din showbiz, iar cei doi fac echipă atât în viața de zi cu zi, cât și în domeniul profesional. Se susțin reciproc, iar acum, după mai mule escapade în Italia, cei doi anunță că lucrează intens la un nou proiect, care pare să aibă legătură cu această destinație.

Gabriela Cristea, dezvăluiri despre noul ei proiect

Pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea a publicat mai multe fotografii în care apar obiecte cu inscripții italienești. Detaliile au fost imediat observate de urmăritori, care au început să lanseze tot felul de teorii. Totuși, prezentatoarea TV a ales să păstreze misterul, dar le-a promis fanilor că o să revină cu mai multe detalii în curând.

„După două luni de căutări, discuții, documentare și programări, fix în urmă cu o lună am demarat un proiect nou. O să vă povestesc ce și cum la sfârșitul lui septembrie sau începutul lui octombrie, dar… azi am mai făcut un pas important și tare mă mănâncă limba să vă povestesc despre acest proiect atât de frumos și drag nouă. Deocamdată nu pot să vă spun ce și cum, vreau să facem totul ca la carte și vă spun atunci… mai e foarte puțin. P.S.: Pozele sunt de acum o lună și au legătură cu noul nostru proiect”, a scris Gabriela pe Instagram, alături de imaginile care au stârnit curiozitatea fanilor.

Comentariile au început să curgă imediat, iar internauții au lansat cele mai diverse ipoteze. Unii cred că vedeta și soțul ei și-au achiziționat o casă de vacanță în Italia, alții sunt convinși că este vorba despre o afacere, poate chiar un restaurant cu specific italienesc.

„Păi, e simplu: v-ați luat o casă în Italia și v-ați apucat de renovat.” „Vă deschideți un restaurant în Italia! Doamne, ce frumos! Bravo și mult succes!” „Achiziția unei proprietăți în Italia (vă trădează obiectele cu scris în italiană). Felicitări și succes!”, au fost câteva dintre cometariile fanilor din mediul online.

Până la marea dezvăluire, Gabriela Cristea a reușit deja să mențină interesul ridicat, iar fanii așteaptă cu nerăbdare începutul toamnei pentru a afla în ce constă proiectul misterios.

