Gabriela Cristea, fițe de vedetă? Ce a putut să spună despre mâncarea din America

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, și-au petrecut ultimele zile de vacanță de vară peste ocean, alături de cele două fetițe ale lor. Cei patru au ales Statele Unite drept destinație și au avut parte de o experiență plină de locuri spectaculoase, dar și de câteva surprize legate de… mâncare.

Fosta prezentatoare TV a vorbit deschis cu fanii săi și a împărtășit câteva impresii legate de bucătăria americană. Chiar dacă a gustat și preparate bune, Gabriela Cristea recunoaște că, în mare parte, oferta culinară nu este deloc pe placul ei.

Gabriela Cristea, nemulțumită de mâncarea din America

Aflată în vacanță în Statele Unite, Gabriela Cristea a vorbit cu sinceritate despre experiența culinară peste ocean. Ea a remarcat diferențele față de România și a explicat cum mâncărurile nu sunt unele dintre cele mai sănătoase sau variate.

„La capitolul mâncare, situația nu e tocmai roz în America: burgeri, cartofi prăjiți, bacon prăjit, aripioare prăjite, pui prăjit și cam tot ce se mai poate prăji. Există și mâncare bună, dar costă cam de două ori mai mult decât în România. Aici eram într-un restaurant italian, pe galeria de la Venetian Hotel, unde am mâncat chiar bine. În vacanța asta ne-am dorit să ajungem și la unul dintre restaurantele lui Gordon Ramsay, dar n-am apucat să facem rezervare. Data viitoare îl trecem pe listă!”, a fost mesajul transmis de Gabriela Cristea.

Vedeta a explicat că, în timp ce unele preparate i-au plăcut, nota de plată nu a fost la fel de atrăgătoare. Gabriela a remarcat că în Statele Unite mâncarea de calitate este considerabil mai scumpă decât în România, dând exemplu experiența plăcută dintr-un restaurant italian din galeria faimosului Venetian Hotel.

Chiar dacă nu a reușit să ajungă unde și-a dorit, Gabriela Cristea a lăsat de înțeles că aventura americană nu se oprește aici. Vedeta a mărturisit că își dorește ca, la următoarea vizită în SUA, să bifeze și unul dintre restaurantele celebrului chef Gordon Ramsay.

