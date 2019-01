Gabriela Cristea, la un pas să nu ajungă la emisiune: ”În toată panica…”

Gabriela Cristea a fost la un pas să nu ajungă la emisiunea pe care o moderează. Iar motivul l-a dezvăluit însăși prezentatoarea TV, în direct.

Înainte de ediția de astăzi a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea a întâmpinat mici probleme. Prezentatoarea TV era cât pe aici să nu intre în platou, după ce ținuta ei a fost arsă cu fierul de călcat. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, ÎNGRIJORATĂ DIN CAUZA MICUȚEI VICTORIA: ”ARE CUCUI ȘI ÎN DREAPTA ȘI ÎN STÂNGA…”)

„Era cât pe ce să nu ajung la emisiune. Uite așa, că li s-a pus pata tuturor pe mine, că nu le place rochia mea. După ce intru la știri, toată lumea îmi sare în cap, că rochia trebuie călcată. Și se pune Fifi, colega noastră, să-mi calce rochia, și mi-o arde. Și dă-i și îmbracă-te, că mai sunt 2 minute.

Dar în toată panica asta, eu sunt obișnuită. De câte ori am vrut să ies eu din casă, impecabilă și venea fiică-mea așa cu biscuiți și uite așa mă făcea ( o murdărea, n.r.) Nu haina îl face pe om, dar se îmbracă cui ce se nimerește. Dacă îl mai încape haina, bineînțeles.

Pe timpuri, oamenii nu aveau atâtea haine și se mai punea așa un petic pe ici pe colo, când te mai îngrășai. Nu haina îl face pe om, ci omul îmbracă haina”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste aproximativ două luni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.