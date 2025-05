Gabriela Cristea NU face bani cu cofetăria! Vedeta rupe tăcerea despre bani și televiziune. Se mai întoarce?!

Nu de mult, Gabriela Cristea lua prin surprindere pe toată lumea și anunța că se retrage din televiziune. Vedeta și-a dorit mai mult timp alături de familie, așa că și-a pus cariera în plan secund, iar acum se bucură de timpul petrecut cu fetițele ei. Recent, Gabriela Cristea a vorbit despre viața după televiziune și a dezvăluit și din ce face bani acum.

În urmă cu ceva timp, în prima ediție a noului sezon al emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, Gabriela Cristea a anunțat că se retrage de la cârma proiectului TV. Anunțul a făcut vâlvă, mulți nu au înțeles decizia vedetei, iar acum aceasta a vorbit despre tot ce s-a întâmplat, dar și despre sursele de venit pe care le are acum.

(CITEȘTE ȘI: DE NECREZUT! CU CÂT VINDE GABRIELA CRISTEA UN TORT CU MACARONS)

Așa cum spuneam, retragerea Gabrielei Cristea din televiziune a fost motivată de dorința acesteia de a se dedica mai mult familiei sale, în special celor două fetiței care au mare nevoie de ea. Se pare că decizia nu a fost una de moment, iar vedeta a cântărit mai bine de un an opțiunile sale, iar în final a luat decizia cea mai bună pentru ea.

După marele anunț al retragerii, mulți s-au întrebat din ce face bani acum Gabriela Cristea. Ei bine, unii au crezut că au găsit răspunsul și au presupus că în conturile vedetei intră bani frumoși de la cofetăria pe care soția lui Tavi Clonda a deschis-o în urmă cu ceva timp.

Însă, se pare că acest lucru nu este adevărat. Recent, Gabriela Cristea a mărturisit că lucrurile încă sunt la început în ceea ce privește cofetăria, se fac în continuare investiții, iar afacerea încă nu aduce profit. Așa că principala sursă de venit sunt acum contractele de imagine pe care Gabriela Cristea le are.

„Nu muncesc mai puțin de când m-am lăsat de televiziune. Stau acasă foarte puțin, stau tot timpul când sunt fetele acasă, a devenit regulă. Nu știu dacă o să-mi fie dor de televiziune, sunt cinstită. Poate o să îmi fie, poate nu. Nu o să îmi fie niciodată dor de ceva care m-ar putea ține departe de fetele mele.

M-am amuzat când am anunțat că mă retrag, că ăsta este motivul. Toată lumea m-a sunat să îmi spună că sigur s-a întâmplat ceva. Părea așa incredibil că renunț. Eu mă gândeam deja de un an de zile la ruptura asta. Am pus în balanță foarte multe, și financiarul, și cariera mea, ce pot să fac.

Eu sunt o persoană activă, nu pot să stau și atunci trebuia să îmi umplu timpul cu ceva. Dacă cineva își închipuie că eu fac bani din cofetărie acum se înșală, pentru că deocamdată încă investim, suntem la început de drum”, a declarat Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii „Online story”.