Gabriela Cristea și Tavi Clonda, despre perioada pandemiei: „Am rămas amândoi acasă cu doi copii mici şi cu ratele care veneau în continuare de la bancă”

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda formează un cuplu de câţiva ani. Cei doi au trecut prin momente dificile de-a lungul timpului, iar una dintre cele mai grele perioade a fost pandemia provocată de COVID-19. În cadrul unui interviu prezentatoarea de televiziune şi partenerul său au explicat cum a fost pentru ei, dar şi ce greutăţi au întâmpinat la început.

Gabriela Cristea are o carieră de succes în lumea televiziunii, în timp ce soţul său se bucură de succes pe plan muzical. Cu toate acestea, pandemia i-a făcut să se confrunte cu greutăţi, dar peste care au reuşit să treacă cu bine.

Vedeta TV și soțul ei, Tavi Clonda, au explicat, pentru okmagazine.ro, cum a fost perioada începutul perioadei de pandemie.

”Evident că Tavi a fost mai afectat de pandemie. Dar nici la mine n-a fost mai uşor. Şi eu am avut o perioadă de vreo şase luni în care am stat. Pentru că atunci când a început pandemia, eu tocmai ce terminasem un proiect şi lucram la altul, dar televiziunile au stopat atunci tot. S-a simţit asta şi din punct de vedere financiar şi mai ales din punct de vedere psihologic, pentru că nu ştii încotro s-o apuci. Şi, practic, am rămas amândoi acasă cu doi copii mici şi cu ratele care veneau în continuare de la bancă. Aşa că a trebuit să ne scuturăm un pic şi să o luăm de la capăt. E adevărat că la mine lucrurile s-au întâmplat mai repede, dar şi la Tavi au mai apărut colaborări…”, a mărturisit Gabriela Cristea.

”În pandemie a crescut numărul divorţurilor. Eu am trecut printr-un divorţ şi pot spune că divorţul e cea mai simplă cale”

Tavi Clonda a afirmat că a avut noroc, în tot acest timp cu câteva proiecte care l-au ajutat și psihologic, și financiar: ” Da, am avut noroc cu „Te cunosc de undeva“ – e un proiect care pe mine m-a salvat şi psihologic, şi financiar, atunci când toată lumea stătea pe-acasă şi era doar o mână de oameni cântăreţi care puteau să cânte undeva. Dar ideea este că trebuie să găsim în noi înşine o motivaţie. În continuare cred că lucrăm cu toţii la chestia asta – să ne regândim traseul, să ne reinventăm. Eu anul ăsta, de exemplu, am făcut şi show-uri acustice, doar eu cu chitara, la nişte evenimente private. Înainte n-aş fi cântat fără band. Unii ar putea privi asta ca pe un compromis, dar poţi face şi lucrurile astea”.

”Cu problemele în cuplu, da, în pandemie a crescut numărul divorţurilor. Eu am trecut printr-un divorţ şi pot spune că divorţul e cea mai simplă cale. Nu, ideea e că atunci când ai hotărât să pleci la drum cu cineva, trebuie să te trezeşti în fiecare dimineaţă şi să faci ceva pentru chestia asta. Dacă spui „azi n-am chef de căsnicia mea“, ce facem? Căsnicia e o provocare în fiecare zi”, a mai spus Gabriela Cristea în cadrul interviului respectiv.

Sursă foto: Instagram