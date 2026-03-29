Gabriela Cristea, un nou proiect! Unde va apărea prezentatoarea TV: ”Sper să fie pe placul vostru!”

Gabriela Cristea se reinventează profesional după o perioadă în care a ales să se retragă din televiziune pentru a acorda mai mult timp vieții personale și familiei. După această pauză, vedeta revine în atenția publicului cu un proiect complet diferit de activitatea sa obișnuită din media tradițională, orientându-se către mediul online și noile forme de conținut digital.

Fosta prezentatoare TV a decis să își lanseze propriul canal de YouTube, marcând astfel o schimbare importantă în cariera sa. Platforma va deveni spațiul principal în care aceasta își va desfășura activitatea în perioada următoare, iar direcția aleasă este realizarea unui podcast. Inițiativa vine ca răspuns la dorința publicului care a urmărit-o de-a lungul anilor și care și-a exprimat interesul de a o vedea implicată din nou într-un proiect activ.

Gabriela Cristea va avea propriul podcast

Noul canal, intitulat „Gabriela Cristea Official”, reprezintă punctul de plecare pentru această etapă profesională. Prin intermediul acestuia, vedeta își propune să construiască o comunitate activă și implicată, în care urmăritorii să participe direct la conturarea conținutului. În acest sens, ea a lansat un apel către public pentru sugestii legate de invitații care ar putea apărea în podcast, dar și pentru întrebări sau teme de discuție care să fie abordate în cadrul episoadelor.

„Am deschis un nou canal de YouTube, este vorba despre Gabriela Cristea Official, și ceea ce încerc să vă spun este că tare mult mi-ar plăcea să vă abonați, să dați subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări, este absolut gratis! Ce îmi doresc de la acest canal de YouTube? Îmi doresc să facem lucruri frumoase împreună, da, o să fac un podcast. Sper eu să fie pe placul vostru. De ce? Pentru că mi-ați tot spus: hai să pornești și să faci ceva pentru că ne este dor de tine! Și mie îmi este foarte dor de voi și de toate momentele pe care le petreceam alături de voi. Atunci, întrucât pentru moment am renunțat la televiziune, am zis că un podcast se impune. Dacă aveți idei despre invitații pe care vi-i doriți să îi vedeți la mine în podcast aștept să îmi trimiteți mesaj, dacă aveți întrebări pentru acei invitați, de asemenea vă așept cu informații și cu întrebări în mesaje.”, a transmis Gabriela.

Un alt aspect interesant al proiectului este faptul că nici denumirea podcastului nu a fost încă stabilită. Aceasta urmează să fie aleasă tot cu ajutorul fanilor.

Cum va arăta studioul în care va filma

Pe lângă conceptul editorial, un accent important este pus și pe partea vizuală și tehnică a producției. Gabriela Cristea pregătește un studio complet nou, diferit de spațiile în care a mai filmat anterior. Proiectul include amenajarea unui decor modern și elegant, adaptat stilului său și tipului de conținut pe care îl va produce. Din informațiile oferite, studioul va avea un design sofisticat, fiind gândit pentru a crea o experiență vizuală atractivă pentru publicul online.

Procesul de realizare implică mai multe etape, de la alegerea mobilierului și a elementelor decorative până la implementarea echipamentelor tehnice necesare. Sunt luate în calcul aspecte precum iluminarea profesională, camerele de filmare și organizarea unei echipe care să susțină producția. Toate aceste detalii indică faptul că proiectul este tratat cu seriozitate și că se dorește atingerea unui standard ridicat de calitate.

„Cum va arăta studioul de podcast? Superb! Asta pot să vă spun, am făcut o randare și toți cei care au văzut randarea cu studio-ul, au spus din prima WOW. Nu, nu este acesta în care filmez. Va fi un studio nou-nouț, glamour, frumos, așa cum v-ați dorit și voi și cum consider că mi se potrivește și mie. Deja am început să căutăm piesele de mobilier pe care să le punem acolo pentru decor, ne ocupăm de lumini, de camere, mă ocup de echipa care va lucra cu mine la acest proiect. Așa că, dragilor, vă mulțumesc că ați fost până acum alături de mine și vă mulțumesc anticipat pentru că veți fi și de acum încolo alături de mine”, a mai spus vedeta.

