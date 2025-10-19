Gabriela Firea, în culmea fericirii. A devenit bunică pentru prima oară

Fericire mare în familia Gabrielei Firea. Fosta primăriță a Capitalei a devenit bunică. Băiatul său din prima căsătoriei și partenera acestuia au devenit părinții unei fetițe superbe. Gabriela Firea a ținut să le dea vestea cea mare urmăritorilor ei printr-un mesaj emoționant în mediul online.

Gabriela Firea este în culmea fericirii după ce a devenit bunică pentru prima oară, la vârsta de 53 de ani. Soția fiului ei a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar fosta primăriță a Capitalei a ținut să împărtășească cu urmăritorii de pe rețelele sociale, acest moment emoționant.

Gabriela Firea a devenit bunică

Mai mult decât atât, Gabriela Firea a postat și primele imagini cu prima sa nepoată și a dezvăluit și numele pe care micuța îl poartă. Aceasta își ține cu grijă nepoata în brațe și trăiește cu emoție bucuria acestui moment special.

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii.

Să fiți binecuvântați! Vă iubim! “Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu””, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Gabriela Firea a fost căsătorită cu Răzvan Firea, alături de care are un fiu, Tudor. În anul 2010 bărbatul s-a stins din viață, iar la ceva timp aceasta și-a refăcut viața sentimentală și s-a căsătorit cu Florentin Pandele. Cu toate acestea, Gabriela Firea a păstrat numele primului său soț și a explicat și de ce.

„Promisiune și pentru Tudor, fiul meu cel mare, băiatul nostru. Și cum ar fi fost să-mi schimb numele și el să rămână singur cu acest nume? Nu se putea, nu aveam cum. Și soțul meu (actualul soț, Florentin Pandele) a acceptat în totalitate. A fost total de acord și a respectat decizia mea, a apreciat-o”, a povestit Gabriela Firea în cadrul emisiunii „În Oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță.

Acum, Gabriela Firea trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei după ce a devenit bunică pentru prima oară. Aceasta mai are doi băieți alături de actualul soț și este extrem de fericită de familia ei.

