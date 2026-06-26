Gabriela Spanic a ajuns de nerecunoscut la 52 de ani! ”Regina telenovelelor”, transformare uluitoare din cauza intervențiilor estetice

Gabriela Spanic (52 de ani), supranumită „regina telenovelelor” a ajuns de nerecunoscut. Actrița venezueleană – cunoscută pentru rolul său iconic din serialul „La Usurpadora” – a postat un videoclip emoționant pe rețelele sale de socializare, izbucnind în lacrimi după ce mai multe cutremure devastatoare au lovit Venezuela.

Gabriela Spanic a devenit cunoscut publicului român datorită rolului principal din telenovela „La Usurpadora”, la sfârșitul anilor 90`. Considerată cea mai frumoasă actriță de telenovele, actrița a marcat o întreagă generație tocmai prin întruchiparea unei frumuseți considerată perfectă, devenind pentru multe femei un etalon al feminității. Mai mult, dublul rol din telenovela „Usurpadora”, unde a interpretat rolurile gemenelor Paulina și Paola Bracho i-au adus statutul de „regină a telenovelelor” în rândul publicului român.

De-a lungul anilor, actrița și-a menținut statutul de una dintre cele mai frumoase actrițe venezuelene. În 2026, ea a trecut printr-o intervenție estetică complexă de lifting facial, care i-a schimbat aproape total fizionomia feței. Pe cât de spectaculoasă a fost transformarea, pe atât de controversat a fost efectul rapid al liftingului facial.

Deși în fotografiile de pe social media arată schimbată și întinerită, ea încă se află în faza de recuperare, fiind extrem de predispusă la umflare masivă în momente de stres, oboseală sau atunci când plânge. Cele mai recente imagini încărcate pe social media i-au lăsat pe urmăritori fără cuvinte.

Gabriela Spanic, de nerecunoscut la 52 de ani

Recent, actrița venezueleană s-a arătat vizibil afectată de momentul îngrijorător prin care trece țara sa, după ce Venezuela a fost lovită de două cutremure cu magnitudinea de 7,1 și, respectiv, 7,5. În postările de pe rețelele sociale, ea și-a exprimat sentimentele în lacrimi. În plus, ea a lansat un apel umanitar pentru sprijin internațional în favoarea țării sale, afirmând că aceasta nu este pregătită pentru astfel de dezastre.

„Rog toate țările lumii să ajute țara mea. Din punct de vedere economic, cu ambulanțe, medicamente și echipamente de salvare. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în Venezuela a fost teribil, iar ei nu dispun de resursele necesare. Nu are capacitatea de a salva atâția oameni, mulți venezueleni care suferă teribil”, a spus ea printre lacrimi.

Actrița a povestit că are prieteni care și-au pierdut locuința și că situația o afectează profund, deoarece știe că Venezuela nu ar putea face față acestui moment dificil fără ajutorul altor națiuni.

„Venezuela mea nu este pregătită pentru astfel de nenorociri. Nu are echipamente, ambulanțe…. Le cer tuturor statelor din lumea asta să-mi ajute țara, trimițând ajutor financiar, ambulanțe, medicamente și echipamente de salvare. Să-i caute pe toți acei oameni care se află sub dărâmături, să meargă și să ajute, pentru că țara mea nu este pregătită pentru toate acestea. Am chiar și prieteni care și-au pierdut casele și care au rămas pe stradă. A fost ceva îngrozitor.”, a spus Gabriela Spanic într-o postare pe social media.

„Nu este niciodată prea târziu să o iei de la început”

În cadrul unui interviu, Gabriela Spanic a mărturisit că au existat în viața ei momente în care s-a neglijat, însă tot timpul și-a găsit puterea să o ia de la capăt. Pentru a arăta spectaculos la 52 de ani, „regina” din Usurpadora face constant sport, are un regim alimentar bogat în proteine, se rezumă la porții de mâncare extrem de mici și urmează dieta postului intermitent.