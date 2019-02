Gafa făcută de Oana la adresa soțului ei, Viorel Lis, chiar de ziua lui! A spus și ce surprize i-a pregătit azi

Astăzi este sărbătoare în familia Oana – Viorel Lis! Fostul edil al Bucureștiului împlinește vârsta de 74 de ani, iar soția lui a dezvăluit ce surprize i-a pregătit în cursul acestei zile. În urmă cu puțin timp, vedeta a făcut o gafă la adresa soțului ei, care își sărbătorește azi ziua de naștere.

Gafa făcută de Oana la adresa soțului ei, Viorel Lis, chiar de ziua lui

În această după-amiază, Oana Lis a făcut publică o poză mai veche cu soțul ei, iar când a pus descrierea, ea a făcut o glumă macabră. “La loc cu verdeața!😉😁” este mesajul scris de partenera de viață a lui Viorel Lis în dreptul imaginii de mai jos. În timp ce unii dintre internauți au gustat poata vedetei, alții s-au supărat și i-au transmis fostului primar multă sănătate.

În cadrul unui interviu, Oana Lis a dezvăluit ce suprize i-a pregătit soțului ei de ziua sa de naștere. Fostul primar al Capitalei va cina în oraș doar cu partenera lui de viață mai tânără și își va încerca norocul la cazino în această zi specială. Suma pe care poate paria este de 600 de lei. “De ziua lui, facem ceva ce-i place. Mergem la un restaurant, la o cină doar noi doi. Și îi dau și bani să joace la cazino. A fost deja dimineață. Ca de obicei, a câștigat… experiență. I-am dat cam șase milioane să le joace. Păi are de toate: haine, pantofi, are 50 de costume și nevastă tânără. Ce-i mai trebuie?”, a mărturisit Oana Lis, relatează click.ro.

Noi informații despre starea de sănătate a lui Viorel Lis

“Viorel a făcut două sau trei accidente vasculare până acum. Are diabet, epilepsie… Mă și mir că mai trăiește! S-a recuperat destul de repede. Avea probleme cu vorbirea. Alții însă au pățit mai rău, nu puteau să mai meargă. Doamne ferește! În fiecare zi citesc în ziare că a murit. M-au și păcălit o dată. Intrasem într-o mare panică. Mai citesc și că am șunci , că sunt o balenă sau că am sânii lăsați. Am învățat să nu mai bag tate răutățile în seamă. Sunt «hateri» care îmi dau mesaje și-mi zic să moară Viorel! Te ia cu tremurat când auzi așa ceva”, a mai declarat Oana Lis, potrivit sursei citată mai sus.

Oana și Viorel Lis, unul dintre cuplurile controversate de la noi