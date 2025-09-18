Gafă sau sfidare? Gestul lui Donald Trump în fața Regelui Charles i-a uimit pe cei prezenți

Gestul făcut de Donald Trump la întâlnirea oficială cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla a atras atenția tuturor și a generat numeroase comentarii în presa internațională. Fostul președinte al Statelor Unite și soția sa, Melania, au ales să nu respecte unele dintre tradițiile protocolare, lucru care a stârnit discuții aprinse despre regulile ce trebuie urmate la contactul cu familia regală britanică.

Donald Trump și soția sa, Melania, au fost primiți recent la Windsor Castle de către King Charles III și Queen Camilla cu ocazia celui de-al doilea vizită de stat a președintelui SUA în Marea Britanie, pe 17 septembrie 2025. Momentul întâlnirii a stârnit critici și speculații deoarece nici Donald, nici Melania nu au făcut o reverență sau nicio plecăciune la întâlnirea cu regele și regina. Cu toate acestea, potrivit paginii oficiale a Familiei Regale Britanice, această alegere nu constituie o încălcare a protocolului.

„Nu sunt reguli de conduită la întâlnirea cu un membru al familiei regale, cu toate acestea, mulți oameni doresc să respecte formalitățile tradiționale.”

Protocolul precizează că „pentru bărbați este o înclinare a capului, în timp ce femeile pot face o scurtă reverență. Unii oameni preferă doar să le strângă mâna.” Acestea sunt recomandări, nu obligații, iar faptul că Trump și Melania s-au limitat la strângeri de mână și saluturi standard a fost, în consecință, considerat acceptabil de oficialii regali.

Donald Trump, încă o gafă în timpul intonării imnului

În aceeași zi, Donald Trump a salutat militar la intonarea imnurilor Statelor Unite și Marii Britanii, gest care a generat controverse. Conform regulamentelor britanice și și americane, salutul militar este rezervat membrilor serviciilor armate sau veteranilor. Astfel, folosirea acestui gest într-un cadru oficial de către președintele SUA a fost văzută de unii drept un gest neconform, deși nu există norme clare care să îl interzică expres în astfel de situații.

